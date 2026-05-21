Dziennik Gazeta Prawana logo

Hydraulik w 2026 roku: ile naprawdę zapłacisz za naprawę w łazience?

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
42 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Hydraulik w 2026 roku: ile naprawdę zapłacisz za naprawę w łazience?
Hydraulik w 2026 roku: ile naprawdę zapłacisz za naprawę w łazience?/Shutterstock
Telefon do hydraulika stał się jednym z droższych telefonów, jakie możesz wykonać podczas remontu lub awarii w domu. Ceny usług fachowców od instalacji wodno-kanalizacyjnych w 2026 roku robią wrażenie i to nawet przy pozornie błahych naprawach. Sprawdzamy, z jakimi kosztami musisz się liczyć, kiedy woda zaczyna uciekać tam, gdzie nie powinna, i czy zawsze warto od razu sięgać po telefon.

Remonty i awarie: ile kosztuje fachowiec w 2026 roku?

Jeszcze kilka lat temu naprawa przeciekającego zaworu lub wymiana zużytego mechanizmu w toalecie zamykała się w kwocie 100–150 zł razem z robocizną. Dziś te czasy należą już do przeszłości. Inflacja, rosnące koszty prowadzenia działalności i przede wszystkim deficyt wykwalifikowanych rzemieślników sprawiły, że stawki poszły ostro w górę.

Właściciele mieszkań i domów planujący remonty lub borykający się z awariami muszą dziś przyjąć do wiadomości jedno: fachowiec kasuje nie tylko za samo wykonanie naprawy, ale też za przyjazd, diagnozę i gotowość do pracy. To zmiana modelu wyceny, która zaskoczyła wielu.

 Orientacyjny cennik usług hydraulicznych w dużych miastach (2026):

Rodzaj usługi

Orientacyjny koszt

Dojazd i diagnoza usterki

150–250 zł

Wymiana zaworu napełniającego lub spustowego

250–400 zł

Naprawa mechanizmu spłuczki podtynkowej (np. Geberit)

400–650 zł

Serwis stelaża z demontażem przycisku

500–800 zł

Pogotowie hydrauliczne (noc / weekend)

+100% do stawki

Ważne

Do każdej z powyższych kwot należy doliczyć koszt części zamiennych, które w 2026 roku podrożały o ok. 20–30 proc. rok do roku.

Nowoczesna łazienka = droższy remont. Dlaczego spłuczka podtynkowa kosztuje tyle, co fotel?

Skąd tak wysokie stawki za pozornie proste naprawy? W dużej mierze winne są zmiany w budownictwie. Ponad 80 proc. mieszkań w nowym budownictwie wyposażono w tzw. stelaże podtynkowe to systemy, w których zbiornik na wodę jest schowany w ścianie za ceramiczną obudową, a widoczny pozostaje jedynie przycisk spłukiwania.

Praca przy takiej instalacji wygląda zupełnie inaczej niż przy klasycznej, zewnętrznej spłuczce. Fachowiec musi działać przez niewielki otwór rewizyjny, często po omacku, przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Jeśli elementy konstrukcyjne osadzone w ścianie ulegną uszkodzeniu, koszty naprawy mogą wzrosnąć do kilku tysięcy złotych bo wtedy w grę wchodzi już ingerencja w płytki i zabudowę.

Złota zasada remontowa: im bardziej zabudowana i skomplikowana instalacja, tym wyższy koszt każdej ingerencji serwisowej. Warto o tym pamiętać już na etapie wyboru wyposażenia łazienki.

Tańszy fachowiec z internetu: czy warto ryzykować?

Wysokie stawki hydraulików sprawiają, że coraz więcej Polaków szuka tańszych rozwiązań na portalach ogłoszeniowych. Tzw. złote rączki oferują swoje usługi nierzadko o 30–50 proc. taniej i nierzadko właśnie na tyle wychodzi koszt usługi po skorzystaniu z ich pomocy.

Problem też polega na tym, że nowoczesne systemy podtynkowe: Geberit, Grohe, Viega, wymagają znajomości konkretnych mechanizmów. Niewłaściwe wyjęcie zaworu ze stalowego zbiornika może zakończyć się jego pęknięciem. Błędnie zamontowane uszczelnienie może latami powodować zawilgocenie ściany, które objawi się dopiero w postaci grzyba lub w skrajnych przypadkach zalania mieszkania sąsiada.

Kluczowa różnica: profesjonalny hydraulik prowadzący zarejestrowaną działalność posiada ubezpieczenie OC, które pokrywa szkody wyrządzone przy wykonywaniu usługi. Osoba bez takiego zabezpieczenia, nie.

Kiedy możesz poradzić sobie sam? Trzy kroki przed wezwaniem hydraulika

Zanim wydasz kilkaset złotych za robociznę, warto sprawdzić, czy problem da się rozwiązać samodzielnie. Znaczna część usterek sprowadza się do jednej z trzech przyczyn i każdą z nich można wyeliminować bez specjalistycznej wiedzy:

  1. Czyszczenie z kamienia. Jeśli woda ucieka delikatną strużką, zawór spustowy mógł zaszkalować z powodu twardej wody. Wystarczy wlać do zbiornika butelkę octu lub wsypać dwa opakowania kwasku cytrynowego i odczekać 2–3 godziny. W wielu przypadkach uszczelka odzyska elastyczność bez wymiany.
  2. Wymiana uszczelki zaworu. Okrągła guma na dnie mechanizmu kosztuje w markecie budowlanym 10–25 zł. Wymiana jest możliwa przez otwór rewizyjny i nie wymaga specjalnych narzędzi, wystarczy zestaw do naprawy spłuczki dostępny w każdym sklepie z hydrauliką.
  3. Regulacja pływaka. Jeśli woda przelewa się przez rurkę awaryjną w górnej części zbiornika, przyczyną jest zazwyczaj za wysoko ustawiony zawór napełniający. Plastikowa śruba regulacyjna na boku zaworu pozwala obniżyć poziom odcięcia dopływu, bez żadnych narzędzi.

 Jeśli żaden z tych kroków nie przyniesie efektu, wtedy warto zadzwonić do fachowca. Ale zanim zamówisz usługę zapytaj o całkowity kosztorys: dojazd, robocizna plus części.

Planujesz remont łazienki: co uwzględnić w budżecie na usługi instalacyjne?

Osoby planujące remont łazienki od podstaw powinny uwzględnić koszty hydraulika już na etapie kosztorysu i zakładać, że to nie jest pozycja, na której opłaca się oszczędzać. Błędy na etapie montażu instalacji są trudne i kosztowne w naprawie, zwłaszcza po ułożeniu płytek.

Przy kompleksowym remoncie łazienki warto rozważyć wycenę całości u jednego fachowca, za wycenę zazwyczaj się nie płaci, a ekipa znająca twoją instalację od początku do końca będzie tańsza i bezpieczniejsza przy późniejszych przeróbkach czy awariach.

Ważne

Pamiętaj: cieknąca spłuczka to nie tylko estetyczny problem. Nawet mała, ledwo widoczna nieszczelność potrafi wygenerować straty rzędu kilkuset litrów wody miesięcznie co oznacza realny wzrost rachunku od dostawcy wody.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: łazienkanaprawahydraulik
Powiązane
Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026 roku?
Świadczenie wspierające 2026. Mam decyzję WZON, co dalej?
teleporada telefon doktor lekarz pacjent
Koniec ery "receptomatów"? Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w teleporadach
Ostre elementy na ogrodzeniach będą dozwolone dopiero od wysokości 2,2 m.
Budujesz płot? Od września 2026 roku wejdą w życie nowe, surowsze przepisy
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHydraulik w 2026 roku: ile naprawdę zapłacisz za naprawę w łazience? »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Jackowski
Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Trump nie dokończy kadencji"
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
"Paradise"
"Najlepszy serial roku". Megahit streamingu ruszył na podbój telewizji
kobieta planuje urlop, wakacje
Trudny quiz. Każdy, kto ma powyżej 8/10, zasłużył na tytuł mistrza ortografii
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj