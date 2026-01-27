Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., dotyczącego ustalenia dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej, dniami wolnymi wyznaczono 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 roku. Są one rekompensatą za święta przypadające w soboty: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodzone 15 sierpnia 2026 r. oraz drugi dzień Bożego Narodzenia, który wypadnie 26 grudnia 2026 r. Dzięki temu pracownicy administracji państwowej zyskają dwa długie weekendy bez konieczności wykorzystywania urlopu – pierwszy od 14 do 16 sierpnia 2026 r., a drugi od 24 do 28 grudnia 2026 r.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Podstawa prawna

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela skraca wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Natomiast jeśli święto przypada w sobotę, która jest dniem wolnym, pracodawca zobowiązany jest przyznać pracownikowi równoważny dzień wolny w innym terminie. W przypadku członków korpusu służby cywilnej ustalenie takiego dnia wolnego należy do Prezesa Rady Ministrów, który wydaje w tym celu odpowiednie zarządzenie.

Dla kogo 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą dniami wolnymi od pracy?

Decyzją premiera 14 sierpnia 2026 r. będzie dniem wolnym z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadającego w sobotę 15 sierpnia, natomiast 28 grudnia 2026 r. – dniem wolnym z okazji drugiego dnia Bożego Narodzenia, przypadającego w sobotę 26 grudnia, dla członków korpusu służby cywilnej. Do tej grupy zaliczają się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich i innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach pomocniczych kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą wolne dla wszystkich?

14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. nie są ustawowo dniami wolnymi od pracy. Ponieważ jednak oba święta przypadają w sobotę, pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć pracownikom dodatkowe dni wolne w ramach rekompensaty. Najczęściej jako takie dni wolne wskazywane są właśnie 14 sierpnia i 28 grudnia, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego dla niektórych osób te daty będą faktycznie dniami wolnymi, podczas gdy inni w tym czasie będą musieli pracować.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026 r.?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowych dni wolnych za 15 sierpnia i 26 grudnia 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, więc niektóre grupy pozostają poza tym przywilejem. Do nich należą:

osoby pracujące na umowach zlecenie, umowach o dzieło lub w ramach kontraktów B2B – te formy zatrudnienia nie podlegają przepisom Kodeksu pracy,

pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

Dodatkowo, jak przypomina Główny Inspektor Pracy w mediach społecznościowych, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym, nie przysługuje mu prawo do odebrania tego dnia w innym terminie – traci wówczas możliwość rekompensaty za święto przypadające w sobotę. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zaplanowanego urlopu wypoczynkowego – wówczas dzień wolny nie przepada, lecz wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać do końca września następnego roku.

Podstawa prawna: