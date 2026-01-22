Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 i 2027 roku. Jak zaplanować urlop?

W 2026 roku przypada 14 dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym sześć z nich wypada w sobotę lub niedzielę. W zestawieniu z wszystkimi weekendami daje to łącznie 114 dni wolnych od pracy w całym 2026 roku.

Dni wolne od pracy w 2026 roku: wykaz dni wolnych

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy w 2026 roku: święta wypadające w sobotę, co się należy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, która dla pracownika jest dniem wolnym, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w zamian inny dzień wolny od pracy. Termin jego odbioru zależy od długości okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie. Przy rozliczeniu miesięcznym dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym miesiącu, w którym wypada święto – w 2026 roku będzie to sierpień oraz grudzień. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, np. kwartalnych lub rocznych, pracodawca może elastyczniej ustalić termin odbioru wolnego. Przepisy nie wymagają przy tym, aby wszyscy pracownicy korzystali z dnia wolnego w tym samym czasie.

Dni wolne od pracy w 2026 roku: długie weekendy w I połowie 2026 roku

Pierwsza okazja do długiego weekendu nadarzyła się już na początku roku. Układ kalendarza w pierwszym tygodniu roku dał możliwość połączenia dwóch ustawowych dni wolnych w jedną, ciągłą przerwę od pracy. Nowy Rok (1 stycznia) wypadł w tym roku w czwartek, a Święto Trzech Króli (6 stycznia) we wtorek. Zaplanowanie urlopu 2 stycznia (piątek) i 5 stycznia (poniedziałek) pozwalało na uzyskanie sześciodniowego długiego weekendu. Okazja do kolejnego dłuższego wolnego pojawi się w związku z Wielkanocą, od soboty, 4 kwietnia do poniedziałku, 6 kwietnia. Następny długi weekend to majówka, od piątku 1 maja do niedzieli, 3 maja.

Ostatnią okazją do długiego weekendu w pierwszej połowie roku będzie Boże Ciało. Święto to zawsze obchodzone jest w czwartek. W 2026 roku będzie to czwartek 4 czerwca. Wypisując wniosek urlopowy na piątek 5 czerwca można zyskać czterodniowy weekend trwający od 4 do 7 czerwca.

Dni wolne od pracy w 2026 roku: długie weekendy w II połowie 2026 roku

W sierpniu, ze względu na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypadające w sobotę będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny od pracy. W administracji państwowej dodatkowe wolne ustalono na 14 sierpnia, dzięki czemu niektórzy będą mogli cieszyć się trzydniowym weekendem.

W listopadzie Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę, w związku z czym nie przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny. Decydując się na urlop 9 i 10 listopada lub 12 i 13 listopada, można zaplanować aż pięciodniową przerwę od pracy.

W grudniu natomiast Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień Bożego Narodzenia - w piątek, co oznacza, że bez wykorzystywania urlopu będzie można skorzystać z czterech dni wolnego z rzędu. Dodatkowo, za drugi dzień Bożego Narodzenia, który wypada w sobotę, należy się dodatkowy dzień wolny. W administracji państwowej ustalono go na 28 grudnia.

Dni wolne od pracy w 2027 roku

W 2027 roku kalendarz przewiduje 14 dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym sześć z nich przypada na soboty lub niedziele. Łącznie, po uwzględnieniu wszystkich weekendów oraz świąt, liczba dni wolnych od pracy w całym roku wynosi 112.

Dni wolne od pracy w 2027 roku: wykaz dni wolnych

1 stycznia (piątek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (środa) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

28 marca (niedziela) - Wielkanoc

29 marca (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (sobota) - Święto Pracy

3 maja (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja

16 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

27 maja (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (niedziela) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (poniedziałek) - Wszystkich Świętych

11 listopada (czwartek) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (piątek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (sobota) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (niedziela) - drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy w 2027 roku: święta wypadające w sobotę

Jak wspomniano wcześniej, święta przypadające w sobotę obligują pracodawcę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, do wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego. W 2027 roku taka sytuacja wystąpi dwukrotnie: w przypadku Święta Pracy obchodzonego 1 maja oraz pierwszego dnia Bożego Narodzenia, który wypada 25 grudnia. Warto przypomnieć, że każde święto ujęte w okresie rozliczeniowym i przypadające w dzień inny niż niedziela obniża obowiązujący wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pierwszą dobrą okazją do zaplanowania dłuższego wypoczynku w 2027 roku jest już początek stycznia. Wystarczy wziąć urlop w poniedziałek 4 stycznia oraz we wtorek 5 stycznia, aby zyskać aż sześć dni wolnego od pracy. Następna możliwość na dłuższy weekend pojawi się pod koniec marca, kiedy 29 marca przypada Poniedziałek Wielkanocny. Z kolei wykorzystanie jednego dnia urlopu 28 maja pozwoli wydłużyć weekend do czterech dni.

