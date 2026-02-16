Rosnące koszty ogrzewania i nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów rozważa remonty, które jeszcze kilka lat temu odkładano na później. Jednym z najważniejszych źródeł wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych planujących modernizację budynków jest Program Czyste Powietrze. Dotacje, które można otrzymać w jego ramach obejmują m.in. wymianę źródeł ciepła czy ocieplenie domu.

Nabór wniosków trwa do 2030 roku

Dobra wiadomość dla właścicieli nieruchomości jest taka, że program działa w trybie ciągłym. Dokumenty można składać aż do 31 grudnia 2030 roku, o ile dostępne będą środki finansowe. Nie ma zamkniętych edycji ani jednego terminu naboru — wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco.

Warto jednak pamiętać, że zasady programu potrafią się zmieniać. W poprzednich latach aktualizowano progi dochodowe, poziomy dopłat oraz listę kosztów kwalifikowanych. To oznacza, że moment złożenia wniosku decyduje o warunkach, na jakich przyznane zostanie wsparcie.

Kto może skorzystać z dopłat?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego albo wyodrębnionego lokalu w takim budynku. Kluczowy jest tytuł prawny do nieruchomości — najczęściej prawo własności ujawnione w księdze wieczystej.

Istotny jest także czas posiadania nieruchomości. Co do zasady właściciel powinien mieć ją przez minimum trzy lata przed złożeniem wniosku. Wyjątek dotyczy osób, które weszły w posiadanie domu w drodze spadku — w ich przypadku ten warunek nie obowiązuje.

Wysokość dopłat zależy od dochodów

Program przewiduje kilka poziomów wsparcia uzależnionych od dochodów gospodarstwa domowego. Oznacza to, że mogą z niego korzystać zarówno osoby o przeciętnych zarobkach, jak i te w trudniejszej sytuacji finansowej. Zasada jest prosta: im niższe dochody, tym wyższe możliwe dofinansowanie.

Na co można dostać dofinansowanie?

W 2026 roku wsparcie obejmuje inwestycje realnie poprawiające efektywność energetyczną budynku i ograniczające emisję zanieczyszczeń. Najważniejszym elementem programu jest wymiana starego źródła ciepła. Dotacje przysługują m.in. na likwidację nieefektywnych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak pompy ciepła czy kotły na pellet spełniające aktualne normy. Warunkiem jest trwałe usunięcie dotychczasowego źródła niespełniającego wymagań emisyjnych.

Program obejmuje również termomodernizację, czyli działania ograniczające straty ciepła. W ramach dopłat można uwzględnić ocieplenie ścian, dachu lub stropu, a także wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie wsparcia na rozwiązania zwiększające efektywność systemu grzewczego, takie jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Program przewiduje także dofinansowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji potwierdzającej poprawę parametrów energetycznych budynku po zakończeniu prac.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w programie można składać na kilka sposobów:

- elektronicznie poprzez system obsługiwany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- za pośrednictwem gminy uczestniczącej w programie jako operator,

- bezpośrednio w siedzibie właściwego WFOŚiGW.

Co ważne, dokumenty można złożyć zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, jak i w trakcie jej realizacji — pod warunkiem że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku.

Lepiej nie odkładać decyzji

Choć czas na złożenie dokumentów jest jeszcze długi, eksperci zwracają uwagę, że zwlekanie może oznaczać mniej korzystne warunki wsparcia lub wyczerpanie środków. Program pozostaje jednym z kluczowych narzędzi walki ze smogiem i poprawy efektywności energetycznej domów w Polsce — a zainteresowanie dopłatami z roku na rok rośnie.