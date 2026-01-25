Ryczałt energetyczny to świadczenie wynikające z ustawy z 24 stycznia 1991 r. dotyczącej kombatantów oraz osób represjonowanych w czasie wojny i po jej zakończeniu. Jego zadaniem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez gospodarstwa domowe uprawnionych. Dodatek ten wypłaca ZUS, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, tak aby uwzględniać zmiany kosztów życia oraz inflację.

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem ogólnodostępnym i nie przysługuje wszystkim seniorom. Prawo do niego mają wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym, obok innych przywilejów, przyznano również ten dodatek. Do grupy uprawnionych zaliczają się: kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej, żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową, którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych pod warunkiem pobierania emerytury lub renty, a także wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeśli są świadczeniobiorczyniami emerytury lub renty.

Ryczałt energetyczny wynosi obecnie 312,71 zł miesięcznie. Wysokość tego dodatku jest co roku ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 20 ust. 3d ustawy. W praktyce oznacza to, że świadczenie jest automatycznie waloryzowane razem z emeryturami i rentami, a obowiązywanie nowej kwoty rozpoczyna się każdorazowo w marcu.

Następna waloryzacja emerytur i rent zaplanowana jest na 1 marca 2026 r. Według obecnych szacunków wzrost świadczeń może sięgnąć około 5,08 proc., co przełoży się na podniesienie ryczałtu energetycznego do poziomu 328,60 zł miesięcznie.

Trzeba jednak podkreślić, że końcowa wartość wskaźnika waloryzacji zostanie określona dopiero po ogłoszeniu pełnych danych statystycznych. Kluczowy będzie komunikat Prezesa GUS dotyczący realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, informacje te muszą zostać opublikowane najpóźniej do 10 lutego 2026 r. Oznacza to, że ostateczny wskaźnik waloryzacji, a tym samym dokładne kwoty przyszłorocznych podwyżek świadczeń, poznamy dopiero w lutym 2026 roku.

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decydują ani wiek wnioskodawcy, ani wysokość jego dochodów. Najważniejsze jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową bądź wdowcem po osobie uprawnionej, a także pobieranie emerytury, renty lub pokrewnego świadczenia. Podstawą do uzyskania dodatku jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca działalność kombatancką lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument poświadczający prawo do świadczeń jako członek rodziny osoby uprawnionej. Z kolei osoby odbywające zastępczą służbę wojskową i kierowane przymusowo do pracy muszą przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – odpowiedni dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im uprawnienia.

Zweryfikuj swoje prawo do świadczenia – niezbędna jest decyzja Szefa UdSKiOR potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej.

Wypełnij formularz ZUS-ERK – jeden wniosek obejmuje zarówno emeryturę lub rentę, jak i ryczałt energetyczny. Formularz można otrzymać w oddziale ZUS albo pobrać w wersji elektronicznej.

Złóż wniosek – dokumenty można przekazać osobiście w ZUS (w formie pisemnej lub ustnie do protokołu), przesłać pocztą, a w przypadku pobytu poza krajem również za pośrednictwem konsulatu.

Oczekuj na rozstrzygnięcie – decyzja zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Po pozytywnym rozpatrzeniu dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia.

Przygotuj niezbędne załączniki – najczęściej są to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej lub dokumenty wojskowe (w przypadku żołnierzy przymusowo kierowanych do pracy), a u wdów i wdowców – decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń jako członek rodziny po kombatancie.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym czasie. Po przekazaniu kompletnego i poprawnie przygotowanego zestawu dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma do 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Świadczenie zostaje wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Ryczałt energetyczny wypłacany jest raz w miesiącu, łącznie z emeryturą lub rentą, zgodnie z obowiązującym terminarzem wypłat. Środki trafiają do uprawnionych w jednym z następujących terminów: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.