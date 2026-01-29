W jakich państwach nastąpią zwolnienia?

Nie poinformowano, które państwa obejmie obecna fala zwolnień, ani których stanowisk dotyczy. Wiadomo, że zamknięte zostaną pozostałe, stacjonarne sklepy spożywcze Amazon Fresh i Amazon Go; firma rezygnuje także z systemu płatności biometrycznych Amazon One, który polega na skanowaniu dłoni klienta.

Zwalniani pracownicy mają mieć 90 dni na znalezienie nowego stanowiska

Zwalniani pracownicy mają mieć 90 dni na znalezienie nowego stanowiska w strukturach korporacji. Dyrektor do spraw zasobów ludzkich Beth Galetti zapewniła, że firma „pracuje nad wsparciem wszystkich, których stanowiska zostaną objęte redukcją”. Dodała, że w miarę możliwości niektórym pracownikom zostaną zaoferowane nowe stanowiska.

Pracę straci w sumie 30 tys. osób

Reuters podkreślił, że łączna redukcja zatrudnienia o 30 tys. osób (14 tys. w październiku ub. roku i 16 tys. obecnie) to nieduży odsetek z 1,58 mln pracowników Amazona. W oświadczeniu do pracowników korporacji Galetti napisała też, że zwolnienia mają „wzmocnić firmę poprzez redukcję poziomów zarządzania, zwiększenie odpowiedzialności i usunięcie biurokracji”.

Rosnące znaczenie sztucznej inteligencji

Październikowe zwolnienia tłumaczono szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zmianami „kultury korporacyjnej”. Przekazano wówczas, że gwałtowny wzrost popytu na zakupy online podczas pandemii Covid-19 doprowadził do przerostu zatrudnienia. Galetti zapewniła zarazem, że zarząd spółki nie zamierza zwalniać co kilka miesięcy po kilkanaście tysięcy osób.

Reuters podkreślił, że kolejna redukcja etatów w Amazonie pokazuje rosnące znaczenie sztucznej inteligencji i jej wpływ na strukturę zatrudnienia. Agencja przywołała wypowiedź prezesa Amazona, Andy’ego Jassy’ego, który latem ub. roku powiedział, że większe wykorzystanie narzędzi AI doprowadzi do większej automatyzacji obowiązków, czego konsekwencją będzie spadek zatrudnienia w korporacjach.

Dodał, że Amazon inwestuje w robotykę w swoich magazynach, by przyspieszyć pakowanie i dostawy dla segmentu e-commerce i w konsekwencji obniżyć koszty. Reuters przywołał zarazem wypowiedzi dyrektorów dwóch globalnych korporacji, którzy w ub. tygodniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii powiedzieli agencji, że firmy, które planują redukcję etatów, mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję jako pretekst do takich działań. Rozmówcy Reutersa podkreślili wówczas, że w miejsce likwidowanych stanowisk pojawią się nowe miejsca pracy.