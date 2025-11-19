Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce określa Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28). W 2026 roku są to:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Długi weekend 2026: 1-6 stycznia

Pierwsza okazja do długiego weekendu nadarzy się już na początku roku. Układ kalendarza w pierwszym tygodniu roku daje możliwość połączenia dwóch ustawowych dni wolnych w jedną, ciągłą przerwę od pracy. Nowy Rok (1 stycznia) wypada w tym roku w czwartek, a Święto Trzech Króli (6 stycznia) we wtorek. Zaplanowanie urlopu 2 stycznia (piątek) i 5 stycznia (poniedziałek) pozwala na uzyskanie sześciodniowego długiego weekendu.

Nie będzie długiego weekendu w majówkę 2026

W 2026 roku majówka nie ułoży się w długi weekend, ponieważ 1 maja wypada w piątek, a 3 maja – w niedzielę. Oznacza to, że między dniami ustawowo wolnymi nie ma dodatkowego dnia roboczego, który można byłoby wykorzystać na przedłużenie wypoczynku. Układ świąt sprawia, że majowy odpoczynek ogranicza się jedynie do standardowego weekendu połączonego z piątkowym wolnym dniem.

Długi weekend 2026: 4-7 czerwca

Kolejna okazja na długi weekend w 2026 roku nadarzy się przy okazji Bożego Ciała. Święto to zawsze obchodzone jest w czwartek dla upamiętnienia Wielkiego Czwartku i ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. W 2026 roku będzie to czwartek 4 czerwca. Wypisując wniosek urlopowy na piątek 5 czerwca można zyskać czterodniowy weekend trwający od 4 do 7 czerwca.

Czerwcowy długi weekend będzie ostatnią okazją do przedłużonego odpoczynku w 2026 r. Dalej układ kalendarza nie jest korzystny dla pracowników. 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę, Wszystkich Świętych (1 listopada) w niedzielę, a Narodowe Święto Niepodległości – w środę.

Na pocieszenie dwa dodatkowe dni wolne za święta wypadające w sobotę (w sierpniu i w grudniu)

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego.

W 2026 roku dwukrotnie wystąpią sytuacje, w których święto przypadnie w sobotę:

15 sierpnia 2026 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny);

26 grudnia 2026 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Zgodnie z zasadą obowiązującą w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym wystąpiło święto. Oznacza to, że w 2026 roku pracodawcy będą musieli wyznaczyć po jednym dniu wolnym w sierpniu i w grudniu.

Podstawa prawna: