Według Państwowej Inspekcji Pracy firmy powinny sporządzić plany urlopowe na 2026 rok jeszcze w grudniu. Wynika to z faktu, że już 1 stycznia pracownik zyskuje prawo do pełnej puli dni wolnych. Zasady tworzenia planu określa art. 163 Kodeksu pracy.

Pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku, jeśli w firmie nie działa związek zawodowy lub organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Wtedy terminy ustala się indywidualnie z każdym pracownikiem. W planie urlopów nie uwzględnia się 4 dni urlopu "na żądanie".

Jak złożyć poprawny wniosek?

Pracownik składa wniosek, który staje się bazą do stworzenia ogólnego harmonogramu. PIP podkreśla, że wnioski muszą być precyzyjne. Pracownik powinien wskazać dokładne terminy wypoczynku. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca może sam wyznaczyć daty w planie. Pracodawca nie może odmówić urlopu w czasie ferii tylko dlatego, że pracownik nie ma dzieci. Takie działanie uznaje się za dyskryminację. Nawet jeśli w firmie nie ma planu urlopów, samo złożenie wniosku nie daje prawa do nieobecności. Zawsze potrzebujesz wyraźnej zgody szefa.

Kiedy szef nie może odmówić?

W większości przypadków pracodawca jedynie "w miarę możliwości" uwzględnia prośby załogi. Istnieją jednak sytuacje, w których musi zaakceptować termin wskazany przez pracownika:

Po macierzyńskim: Gdy matka lub ojciec chcą wykorzystać urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Gdy matka lub ojciec chcą wykorzystać urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pracownik młodociany: Uczeń ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych.

Uczeń ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych. Urlop na żądanie: Choć tu szef może odmówić tylko w wyjątkowych, krytycznych dla firmy sytuacjach.

Czy można zmienić zatwierdzony plan?

Raz ustalony plan urlopów wiąże obie strony. Pracownik planuje wyjazd, a firma organizuje pracę. Możliwe są jednak korekty: