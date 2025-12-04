Wysoka stawka nie przyciąga tłumów

W Toruniu jedna z firm oferuje 60 zł za godzinę za odśnieżanie chodników. Odzew na ogłoszenie jest bardzo mały. Tłumu chętnych do pracy brak, tak to określę – przyznała autorka ogłoszenia w rozmowie z portalem nowosci.com.pl. Wymaga ona jedynie dyspozycyjności i prawa jazdy kategorii B. Uważa, że to właśnie potrzeba bycia gotowym do pracy nawet w środku nocy odstrasza kandydatów. Śnieg spada często właśnie w nocy. Ludzie decydują się na tę pracę, ale często rezygnują w trakcie sezonu.

Różne stawki w różnych miastach

Podobne oferty pojawiają się w całym kraju. Gdańsk: Firma płaci 60 zł za godzinę. Wymaga jednak doświadczenia w obsłudze ciągnika, ponieważ pracownik ma odśnieżać parking. Pracodawca oczekuje także punktualności i braku nałogów. Warszawa: Można zarobić do 4 tys. zł miesięcznie. Praca trwa tylko trzy godziny przy każdym opadzie śniegu. Dla niektórych kandydatów to zniechęcający wymiar pracy. Świdnica: Stawka to 4666 zł (poziom płacy minimalnej). Pracownik oprócz odśnieżania wykonuje też dodatkowe prace porządkowe. Kraków: Firma oferuje 41,50 zł brutto za godzinę za pracę zmianową. Gdynia: Poszukują osób do pracy w weekendy i święta. Stawka wynosi 30 zł netto za godzinę.

Coraz więcej ofert pracy sezonowej

Osoby chcące dorobić mają obecnie duży wybór w ofertach sezonowych przed świętami. Liczba takich ofert wzrosła o około 30 proc. rok do roku. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają gastronomia, hotelarstwo i magazyny.

Stawki w tym roku wzrosły o około 10 proc. Pracownicy magazynów zarabiają 30-40 zł brutto/godz. Kurierzy i pomocnicy kierowców otrzymują 33-45 zł brutto/godz. Pracując trzy dni, mogą zarobić dodatkowe 1000 zł.

źródło: nowosci.com.pl, biznes.interia.pl,