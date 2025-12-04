Wysoka stawka nie przyciąga tłumów

W Toruniu jedna z firm oferuje 60 zł za godzinę za odśnieżanie chodników. Odzew na ogłoszenie jest bardzo mały. Tłumu chętnych do pracy brak, tak to określę – przyznała autorka ogłoszenia w rozmowie z portalem nowosci.com.pl. Wymaga ona jedynie dyspozycyjności i prawa jazdy kategorii B. Uważa, że to właśnie potrzeba bycia gotowym do pracy nawet w środku nocy odstrasza kandydatów. Śnieg spada często właśnie w nocy. Ludzie decydują się na tę pracę, ale często rezygnują w trakcie sezonu.

Reklama
Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy? Uczniowie uczą się inaczej niż będą pracować
Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy? Uczniowie uczą się inaczej niż będą pracować

Zobacz również

Różne stawki w różnych miastach

Podobne oferty pojawiają się w całym kraju. Gdańsk: Firma płaci 60 zł za godzinę. Wymaga jednak doświadczenia w obsłudze ciągnika, ponieważ pracownik ma odśnieżać parking. Pracodawca oczekuje także punktualności i braku nałogów. Warszawa: Można zarobić do 4 tys. zł miesięcznie. Praca trwa tylko trzy godziny przy każdym opadzie śniegu. Dla niektórych kandydatów to zniechęcający wymiar pracy. Świdnica: Stawka to 4666 zł (poziom płacy minimalnej). Pracownik oprócz odśnieżania wykonuje też dodatkowe prace porządkowe. Kraków: Firma oferuje 41,50 zł brutto za godzinę za pracę zmianową. Gdynia: Poszukują osób do pracy w weekendy i święta. Stawka wynosi 30 zł netto za godzinę.

Coraz więcej ofert pracy sezonowej

Reklama

Osoby chcące dorobić mają obecnie duży wybór w ofertach sezonowych przed świętami. Liczba takich ofert wzrosła o około 30 proc. rok do roku. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają gastronomia, hotelarstwo i magazyny.

Stawki w tym roku wzrosły o około 10 proc. Pracownicy magazynów zarabiają 30-40 zł brutto/godz. Kurierzy i pomocnicy kierowców otrzymują 33-45 zł brutto/godz. Pracując trzy dni, mogą zarobić dodatkowe 1000 zł.

źródło: nowosci.com.pl, biznes.interia.pl,