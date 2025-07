Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących zawodu asystenta osób z niepełnosprawnościami. Wiceszef resortu, Łukasz Krasoń, zapowiada podniesienie prestiżu tego zawodu, między innymi poprzez wzrost wynagrodzeń. Asystenci będą mogli również liczyć na szkolenia i superwizję, co wzmocni ich dobrostan i jakość świadczonych usług. Obecnie w Polsce pracuje ponad 45 tysięcy asystentów, ale po wejściu w życie nowej ustawy o asystencji osobistej, MRPiPS prognozuje znaczny wzrost tej liczby.

Dotychczasowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, choć wartościowe, opierało się głównie na programach (takich jak "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością") finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Choć kwoty dotacji rosły (z 100 mln zł w 2019 r. do ponad 1 mld zł w 2025 r.), rozwiązania te nie gwarantowały stabilności i powszechności dostępu do usług.

Co zmieni nowa ustawa?

Nowa ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (projekt UD168) ma to zmienić. Jej podstawowym celem jest systemowe uregulowanie dostępu do wsparcia, zapewniając osobom wymagającym intensywnego wsparcia możliwość realizacji prawa do niezależnego życia. Usługa asystencji, polegająca na indywidualnym wsparciu w codziennych czynnościach, ma umożliwić pełne włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na kilka kluczowych problemów i zobowiązań:

Brak systemowych regulacji : Obecny system nie zapewnia ciągłości ani powszechności wsparcia, co prowadzi do nierównego dostępu w różnych regionach kraju.

: Obecny system nie zapewnia ciągłości ani powszechności wsparcia, co prowadzi do nierównego dostępu w różnych regionach kraju. Realizacja zobowiązań międzynarodowych: Polska, ratyfikując Konwencję ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, zobowiązała się do zapewnienia niezależnego życia tym osobom. ONZ wielokrotnie wskazywał na potrzebę ustawowej regulacji asystencji.

Polska, ratyfikując Konwencję ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, zobowiązała się do zapewnienia niezależnego życia tym osobom. ONZ wielokrotnie wskazywał na potrzebę ustawowej regulacji asystencji. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030: Ustawa ma zrealizować zapisy tej strategii, w tym te dotyczące deinstytucjonalizacji wsparcia.

Ustawa ma zrealizować zapisy tej strategii, w tym te dotyczące deinstytucjonalizacji wsparcia. Zwiększenie niezależności i komfortu życia: Asystencja osobista pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na samodzielne podejmowanie decyzji, ograniczając systemową dyskryminację.

Asystencja osobista pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na samodzielne podejmowanie decyzji, ograniczając systemową dyskryminację. Wsparcie dla rodzin i opiekunów: Systemowe rozwiązania odciążą rodziny i opiekunów, często kobiety, które obecnie pełnią rolę jedynych opiekunów, umożliwiając im planowanie własnej aktywności życiowej i zawodowej.

Co przewiduje projekt ustawy? Kluczowe elementy

Projekt ustawy wprowadza szereg rozwiązań: