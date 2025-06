Do 15 czerwca rząd musi przedstawić propozycję waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. Ruszaja bowiem prace nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok i trzeba zaplanować większe wydatki na świadczenia dla seniorów. Podwyżka emerytur i rent, a w związku z tym trzynastek i czternastek, może kosztować ok. 25-30 mld zł. Rada Ministrów zbiera się w czwartek 12 czerwca na specjalnie zwołanym posiedzeniu, by omówić główne wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu ustawy budżetowej.

Od czego zależy wskaźnik waloryzacji?

Przepisy zakładają, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zależy od inflacji i 20 proc. wzrostu płac. Przy planowaniu 2026 r. będą brane pod uwagę dane 2025 r. Jak wyjaśniał "Faktowi" resort rodziny, tak liczone podwyżki dla seniorów mogą wynieść 5,5 proc.

"Mechanizm waloryzacji trzeba zmienić"

Związkowcy mówią jednak "Faktowi", że mechanizm waloryzacji świadczeń trzeba zmienić. W tej sprawie trzy największe centralne związkowe, czyli "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych mówią jednym głosem. "Nasze stanowisko zakłada, że należy mocniej uwzględnić w waloryzacji wzrost wynagrodzeń" - mówi "Faktowi" Grzegorz Siora z FZZ. I jak mówi, zamiast 20 proc. realnego wzrostu płac, należałoby do inflacji doliczać 50 proc. Tak liczona waloryzacja wyniosłaby w 2026 r. 6,55 proc. Zatem o 1 pkt proc. więcej niż może zaproponować rząd.

Wyższa waloryzacja jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ na stałe podnosi emeryturę. "13" i "14" są potrzebne, jednak tylko doraźnie wspierają seniorów – wskazuje Sebastian Koćwin wiceszef OPZZ. Co ciekawe, za takim mechanizmem waloryzacji jeszcze kilka miesięcy temu opowiadała się minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ile może wynieść minimalna emerytura?

"Fakt" porównał obie propozycje. Gdyby propozycja związkowców została uwzględniona, minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, przekroczyłaby 2000 zł brutto. Podwyżka na rękę wyniosłaby prawie 112 zł miesięcznie. Jeśli rząd jednak przeforsuje minimalną waloryzacje, podwyżka wyniesie 94 zł na rękę miesięcznie, będzie więc skromniejsza.