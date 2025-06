Według prof. Jerzego Hausnera, byłego wicepremiera i ministra nadchodzą ciężkie czasy dla rządu i Polaków.Zasadnicza kwestia to spory koalicyjne i ryzyko, że dochodzenie do konkluzji na poziomie politycznym zablokuje możliwość działania. Nie potrafię ocenić jak silne jest to potencjalnie zagrożenie dla rządu - powiedział w rozmowie z Interią Biznes.

Jego zdaniem "wynik wyborów prezydenckich jest niekorzystny". Dzisiaj ryzyko przegranych przyszłych wyborów przez koalicję jest większe, niż gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie. W związku z tym, pokusa czy motywacja do tego, żeby myśleć wyborczo będzie się narzucała sama i nasilała. Oceniam to jako poważną przeszkodę dla podejmowania działań w ramach polityki gospodarczej- stwierdził prof. Hausner.

Rekonstrukcja rządu "jest bezwzględnie potrzebna"

Według niego rekonstrukcja rządu "jest bezwzględnie potrzebna", powinna objąć m.in zmniejszenie liczby ministerstw, a także ich wyprofilowanie. Jaka jest jego prognoza dla Polski bez reform?Poziom wiarygodności ekonomicznej naszego państwa będzie słabł. Koszty obsługi długu rosły. Problemy fiskalne będą się pogłębiały- powiedział prof. Hausner.

Reklama

Teraz - jego zdaniem - "logika polityczna bierze górę nad gotowością do rządzenia".Polityki gospodarczej - w mojej ocenie - nie ma. Jest też kwestia samej konstrukcji rządu i braku centrum gospodarczego. Ktoś musi zarządzać procesem wdrożeniowym - zauważył prof. Hausner.

Reklama

Co z wydatkami na obronność?

Były wicepremier mówił także o wydatkach na obronność. Jeśli innych wydatków nie można obciąć z powodów politycznych, a ze względu na wymogi bezpieczeństwa muszą zwiększać się wydatki zbrojeniowe, to jesteśmy na ścieżce wzrostu poziomu deficytu, a zarazem obniżania poziomu wiarygodności ekonomicznej państwa -zauważył.

Podkreślił, że finansowanie rosnącym długiem wzrostu gospodarczego trwale nie jest możliwe ponieważ "skończy się to załamaniem gospodarczym".Potrzebujemy tempa wzrostu, które systematycznie, bez stymulacji pustym pieniądzem sięga 4 proc. PKB rocznie. Polityka fiskalna musi stworzyć przestrzeń dla wydatków rozwojowych, wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych. Dzisiaj w większości są to nadal wydatki socjalne - powiedział prof. Hausner.