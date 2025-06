Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt zmian w Kodeksie pracy ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Pod koniec maja regulacja zyskała już akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów, co oznacza, że prace nad nią nabierają tempa.

Co dokładnie wliczy się do stażu pracy?

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jasno komunikuje: Praca to praca – każda zasługuje na szacunek i uznanie! Nowe przepisy włączą do okresu zatrudnienia wiele rodzajów aktywności zawodowej, które dotychczas nie były uwzględniane. Oto kluczowe punkty:

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej: Cały okres, w którym prowadziliście własną firmę, będzie się liczył.

Cały okres, w którym prowadziliście własną firmę, będzie się liczył. Współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą: Czas spędzony na współpracy, bez formalnego zatrudnienia, również zostanie uwzględniony.

Czas spędzony na współpracy, bez formalnego zatrudnienia, również zostanie uwzględniony. Zawieszenie działalności gospodarczej dla opieki nad dzieckiem: To ważna zmiana dla rodziców-przedsiębiorców.

To ważna zmiana dla rodziców-przedsiębiorców. Okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych: Miliony Polaków pracujących na popularnych "śmieciówkach" wreszcie zyskają uznanie swojego doświadczenia.

o świadczenie usług lub agencyjnych: Miliony Polaków pracujących na popularnych "śmieciówkach" wreszcie zyskają uznanie swojego doświadczenia. Czas jako osoba współpracująca: Dotyczy to osób pomagających w działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób pomagających w działalności gospodarczej. Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych: Uznanie dla pracy w sektorze rolnym.

Uznanie dla pracy w sektorze rolnym. Udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie): To otwiera drogę do uznania zagranicznego doświadczenia poza tradycyjną umową o pracę.

"Praca to praca - każda zasługuje na szacunek i uznanie! Pytacie w komentarzach, czy nowe przepisy będą działały wstecz - TAK! Ustawa przygotowana w @MRPiPS_GOV__PL zakłada, że okresy przepracowane dotychczas na umowie zlecenie czy własnej działalności gospodarczej będą wliczały się do stażu pracy. Bo praca to praca!" - napisała Dziemianowicz-Bąk.

Jak udokumentować staż? ZUS pomoże

MRPiPS wskazuje, że okresy te będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Okresy zatrudnienia, które nie podlegały zgłoszeniu do ZUS, oraz inne formy pracy zarobkowej za granicą, będziecie potwierdzać na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Oznacza to, że nadal będziecie musieli przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające te okresy.

Co zyskasz na zmianach? Dłuższy urlop to tylko początek

Najbardziej odczuwalną zmianą dla wielu pracowników będzie prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego. Obecnie, aby mieć prawo do 26 dni urlopu, musisz przepracować co najmniej 10 lat na umowie o pracę. Dzięki nowym przepisom ten próg osiągniesz znacznie szybciej. Przykład: Pracownik z 7-letnim stażem na umowie o pracę, który przedłoży dokumenty potwierdzające 4-letnią pracę na umowie-zleceniu, już po 1 stycznia 2026 roku zyska prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, zamiast dotychczasowych 20 dni.

Zmiana dotknie blisko 1,9 miliona osób w sektorze publicznym i prywatnym, które obecnie pracują na umowach innych niż umowa o pracę.