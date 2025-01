Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, konkretnie art. 76, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatkowe świadczenie finansowe osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną po zmarłych.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Świadczenie w postaci dodatku dla sieroty zupełnej przyznawane jest wyłącznie osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Dodatek ten stanowi uzupełnienie renty rodzinnej i ma na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych wynikających z utraty opieki rodzicielskiej. W przypadku śmierci jednego rodzica, prawo do dodatku przysługuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak gdy dziecko od urodzenia wychowywane było przez matkę samotnie, a ojciec pozostaje nieustalony.

ZUS przyznaje świadczenie bez względu na wiek, jednak pewne świadczenia, jak dodatek dla sieroty zupełnej, są powiązane z innymi uprawnieniami. Po ustaniu prawa do renty rodzinnej, automatycznie traci się również prawo do tego dodatku.

Reklama

Dzieci, które utraciły zdolność do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, zachowują prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek. Jeśli dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów, termin ten przedłuża się do momentu zakończenia studiów.

Z dniem 1 marca 2024 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 620,36 zł. Kwota ta obowiązuje do końca lutego 2025 roku. Kolejna waloryzacja, planowana na marzec 2025 roku, może podwyższyć ten dodatek o około 5,82 proc. W praktyce oznaczałoby to wzrost świadczenia o 36,10 zł, do kwoty 656,46 zł.

Aby uzyskać dodatek dla sieroty zupełnej, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spełnienia formalności związanych ze złożeniem wniosku, niezbędne jest również posiadanie prawa do renty rodzinnej. Do kompletu wymaganych dokumentów należy dołączyć: formularz ERRD, dokumenty potwierdzające daty zgonu obojga rodziców lub, w przypadku nieznanego ojca, dokument poświadczający zgon matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych dotyczących ojca.

Termin rozpatrzenia wniosku o dodatek przez ZUS wynosi 30 dni. Wnioskodawca niezadowolony z decyzji odmownej ma prawo do wniesienia odwołania w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Po upływie tego terminu decyzja staje się ostateczna i nie można jej zmienić.