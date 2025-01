Z dniem 1 stycznia 2025 roku wprowadzono nowe świadczenie – dodatek dopełniający do renty socjalnej w wysokości 2520 złotych brutto miesięcznie. Uprawnieni do niego są wyłącznie renciści socjalni, którzy spełniają kryteria całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dodatek ten będzie wypłacany wraz z rentą socjalną, począwszy od maja 2025 roku. Co istotne, kwota dodatku będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dodatek dopełniający to nowe świadczenie wprowadzone w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, skierowane do osób szczególnie potrzebujących wsparcia. Jest to dodatkowe świadczenie pieniężne, które ma na celu poprawę sytuacji materialnej osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Wysokość dodatku dopełniającego została ustalona na poziomie 2520 zł brutto miesięcznie. Kwota ta jest waloryzowana raz w roku.

Reklama

ZUS informuje, że w przypadku pobierania zarówno renty socjalnej, jak i renty rodzinnej, wprowadzony dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł może skutkować obniżeniem wysokości renty socjalnej. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie, aby łączne świadczenia nie przekroczyły 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli obecnie 5342,88 zł. Minimalna kwota renty socjalnej po obniżce nie może być niższa niż 178,10 zł. Aby otrzymać nowy dodatek, trzeba spełnić trzy ważne warunki: mieć przyznaną rentę socjalną oraz posiadać zaświadczenia lekarskie potwierdzające, że nie można pracować i trzeba mieć opiekę innej osoby.

W przypadku osób, które posiadały na dzień 1 stycznia 2025 roku orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający zostanie przyznany z urzędu, bez konieczności składania odrębnego wniosku. Świadczenie to będzie wypłacane z wyrównaniem od początku roku.

W celu uzyskania dodatku dopełniającego, pozostałe osoby zobowiązane są złożyć wniosek EDD-SOC. Wniosek ten dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej ZUS oraz w wersji papierowej we wszystkich jego oddziałach. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia na druku OL-9.

Uprawnienie do dodatku powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Od dodatku, podobnie jak od renty socjalnej, pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek podlega egzekucji na zasadach ogólnych właściwych dla świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Wysokość dodatku dopełniającego może ulec obniżeniu lub świadczenie to może zostać zawieszone w przypadku uzyskania przez uprawnionego przychodów z tytułu zatrudnienia, lub prowadzenia działalności gospodarczej, których wysokość przekracza określone ustawowo limity. Osoby pobierające rentę socjalną i dodatek dopełniający nie mają prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.