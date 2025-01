Z początkiem nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nowy program świadczeń, przyznający dodatek dopełniający do renty socjalnej, co stanowi istotne wsparcie dla określonej grupy odbiorców.

Początek nowego roku przyniósł nie tylko nowe regulacje podatkowe, ale również istotne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wprowadzenie rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej wielu Polaków, zwłaszcza w kontekście rosnącej inflacji i ciągłych podwyżek cen.

Z początkiem tego roku wprowadzono nowy dodatek do renty socjalnej. Osoby, które są zarówno całkowicie niezdolne do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać dodatkowe środki finansowe.

Nie każdy może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od ZUS. Jednak, jeśli spełniasz określone kryteria i przysługuje Ci renta socjalna, to procedura uzyskania dodatku dopełniającego została znacznie uproszczona. Cały proces można załatwić zdalnie, bez konieczności wizyty w placówce ZUS i dostarczania dodatkowych dokumentów.

ZUS poinformował, że osoby pobierające rentę socjalną na początku 2025 roku, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają nowy dodatek bez konieczności składania wniosku. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana bezpośrednio do beneficjentów oraz udostępniona na PUE/eZUS.

Istnieje jednak grupa osób uprawnionych do renty socjalnej, które mimo spełnienia części kryteriów, nie otrzymają dodatku dopełniającego automatycznie. Zgodnie z komunikatem ZUS, dotyczy to osób całkowicie niezdolnych do pracy, które na dzień 1 stycznia 2025 roku nie posiadały jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać dodatek, muszą złożyć wniosek EDD-SOC, dostępny zarówno w formie elektronicznej, jak i w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby kwalifikujące się do dodatku dopełniającego do renty socjalnej mogą spodziewać się miesięcznego świadczenia w wysokości 2520 złotych wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rocznie oznacza to dodatkowe 30 240 złotych w budżecie gospodarstw domowych. Warto jednak zaznaczyć, że z tej kwoty potrącane będą zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Ponadto, dodatek ten, podobnie jak renta socjalna, może być przedmiotem egzekucji i innych potrąceń.

Warto podkreślić, że kwota 2520 złotych stanowi jedynie wartość początkową świadczenia. Przepisy przewidują coroczną waloryzację dodatku, co oznacza, że jego wysokość będzie systematycznie rosnąć. Wypłaty dodatku, wraz z rentą socjalną, rozpoczną się w maju 2025 roku.

ZUS poinformował, że osoby uprawnione do dodatku dopełniającego, które otrzymają go z urzędu, otrzymają wyrównanie świadczenia od początku roku. Natomiast osoby, które dopiero od nowego roku będą spełniały warunki do uzyskania dodatku, będą musiały złożyć wniosek, a wypłata rozpocznie się od miesiąca, w którym spełnią wszystkie wymagania.