Rok 2025 przynosi szereg pozytywnych zmian dla seniorów. Już w marcu odbędzie się coroczna waloryzacja emerytur, zapewniając wzrost świadczeń. Kolejnym świadczeniem dodatkowym, które trafi do portfeli emerytów w kwietniu, będzie trzynasta emerytura. Dodatkowo, w drugiej połowie roku planowane jest wypłacenie czternastki, co stanowi dodatkowe wsparcie finansowe, szczególnie dla osób pobierających niższe emerytury. Oprócz tych świadczeń, w 2025 roku wprowadzono również zmiany w świadczeniu honorowym, zwiększono świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz poszerzono krąg osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury.

Świadczenie honorowe

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące świadczenia honorowego, czyli specjalnej emerytury dla osób, które ukończyły 100 lat. Wysokość tego świadczenia ustalana jest na poziomie kwoty bazowej obowiązującej w roku osiągnięcia przez seniora wieku stu lat i pozostaje ona niezmienna przez całe życie.

Z dniem 1 stycznia 2025 roku wszystkie osoby, które ukończyły 100 lat, zostały objęte gwarantowanym świadczeniem honorowym w wysokości 6246,13 zł brutto miesięcznie. Wraz z marcową waloryzacją świadczeń emerytalnych i rentowych, kwota ta ulegnie zwiększeniu o prognozowany wskaźnik 5,82 proc., osiągając poziom 6609,65 zł brutto miesięcznie. ZUS dokona automatycznej aktualizacji świadczeń, nie wymagając dodatkowych czynności od beneficjentów.

Renta wdowia

Z dniem 1 stycznia br. wprowadzono możliwość łączenia emerytury własnej z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, co stanowi nowe rozwiązanie w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.Aby skorzystać z możliwości łączenia emerytury z rentą rodzinną, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, konieczne jest przejście na emeryturę. Dodatkowo, kobiety muszą udokumentować utratę małżonka po ukończeniu 55. roku życia, a mężczyźni – po 60. roku życia. Warunkiem koniecznym jest także pozostawanie w związku małżeńskim do chwili śmierci współmałżonka oraz brak zawarcia ponownego związku małżeńskiego.

Wprowadzenie renty wdowiej odbywa się w sposób stopniowy. W latach 2025-2026 beneficjenci będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów świadczenia. Pierwszy wariant przewiduje wypłatę 100 proc. jednego świadczenia (emerytury lub renty rodzinnej) oraz 15 proc. drugiego. Drugi wariant zakłada odwrotną proporcję. Od 2027 roku udział niższego świadczenia zostanie zwiększony do 25 proc.

Wnioski są przyjmowane od 1 stycznia 2025 roku, a wypłata zwiększonych świadczeń rozpocznie się od 1 lipca 2025 roku. Należy pamiętać, że wysokość świadczeń pobieranych przez wdowę lub wdowca będzie ograniczona. Łączna kwota emerytury i renty rodzinnej nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie ten limit wynosi 5342,88 zł, jednak wraz z kolejnymi waloryzacjami będzie się zwiększał. Przy założeniu 5,82 proc. wzrostu, nowy limit wyniesie około 5653,83 zł brutto.

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych, potocznie nazywane "500 plus dla niesamodzielnych", zostało wprowadzone w 2019 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jego celem jest wsparcie finansowe osób, które wymagają stałej opieki ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to ma na celu pokrycie kosztów związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak zakupy, przygotowanie posiłków czy też pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Świadczenie dla osób niesamodzielnych jest przyznawane w pełnej wysokości 500 zł, jeśli dochód z emerytury lub renty nie przekroczy 1919,38 zł. Jeśli dochód jest wyższy, to za każde dodatkowe złotówkę powyżej tego limitu świadczenie jest zmniejszane o złotówkę. Od 1 marca 2025 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do pełnego świadczenia 500 plus. Nowy limit wyniesie około 2552 zł. Oznacza to, że osoby pobierające emeryturę lub rentę nieprzekraczającą około 2560 zł, nadal będą otrzymywać pełne świadczenie.

Emerytury stażowe dla nauczycieli

W bieżącym roku zwiększy się także liczba nauczycieli uprawnionych do skorzystania z nowego systemu emerytalnego. Od 1 września 2024 roku uprawnienie do nowego świadczenia nabywają nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 roku. Natomiast od 1 września 2025 roku to samo prawo uzyskają nauczyciele urodzeni pomiędzy 1 września 1966 roku a 31 sierpnia 1969 roku. Aby nabyć prawo do nowej emerytury nauczycielskiej, spełnione muszą być łącznie następujące kryteria:

Zwolnienie z własnej inicjatywy: Nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na własny wniosek.

Nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na własny wniosek. Staż pracy: Nauczyciel rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela (lub pokrewnym) przed 1 stycznia 1999 roku.

Nauczyciel rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela (lub pokrewnym) przed 1 stycznia 1999 roku. Okres składkowy: Posiada co najmniej 30 lat okresu składkowego, z czego co najmniej 20 lat to efektywna praca w pełnym lub półwymiarze godzinowym jako nauczyciel (lub pokrewny).

Posiada co najmniej 30 lat okresu składkowego, z czego co najmniej 20 lat to efektywna praca w pełnym lub półwymiarze godzinowym jako nauczyciel (lub pokrewny). Minimalna wysokość emerytury: Obliczona emerytura nie może być niższa od minimalnej emerytury ustalonej przez prawo.

Warunki, jakie muszą spełnić nauczyciele, aby otrzymać nową emeryturę, są takie same zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Chcąc skorzystać z tego świadczenia, należy złożyć wniosek przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Świadczenie wspierające

Od początku 2024 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. To świadczenie, przyznawane i wypłacane przez ZUS, ma na celu wsparcie osób, których stopień niepełnosprawności wymaga dodatkowej pomocy. W bieżącym roku krąg beneficjentów tego świadczenia ulegnie znaczącemu rozszerzeniu.

Aby skorzystać z nowego świadczenia, niezbędne jest uzyskanie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) dotyczącej ustalenia poziomu potrzeb wsparcia. Wysokość świadczenia wspierającego zależy od indywidualnie ustalonego poziomu potrzeb. Im wyższy poziom, tym wyższe świadczenie. Dokładne kwoty to:

95-100 punktów: 220 proc. renty socjalnej,

220 proc. renty socjalnej, 90-94 punkty: 180 proc. renty socjalnej,

180 proc. renty socjalnej, 85-89 punktów: 120 proc. renty socjalnej,

120 proc. renty socjalnej, 80-84 punkty: 80 proc. renty socjalnej,

80 proc. renty socjalnej, 75-79 punktów: 60 proc. renty socjalnej,

60 proc. renty socjalnej, 70-74 punkty: 40 proc. renty socjalnej.

Osoby z niepełnosprawnością, które otrzymały co najmniej 87 punktów w ocenie potrzeb, mogą już teraz liczyć na świadczenie wspierające. Jego wysokość zależy od liczby punktów i może sięgnąć nawet 3919 złotych miesięcznie. Od stycznia 2025 roku świadczenie będzie dostępne także dla osób z wynikiem od 78 do 86 punktów.