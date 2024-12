Kto może otrzymać świadczenie z ZFŚS?

Dodatkowe wsparcie finansowe jest przyznawane pracownikom urzędów, emerytom i rencistom, a także ich rodzinom, jeśli spełniają określone kryteria dochodowe. Świadczenia są skierowane do osób, które złożyły wnioski i spełniają warunki związane z dochodami oraz sytuacją życiową.

Ile wynoszą świąteczne dodatki w różnych miastach?

W Urzędzie Miasta Poznania świadczenia wynoszą od 700 zł do 1150 zł brutto. Emeryci i renciści mogą otrzymać od 550 zł do 1050 zł brutto - podaje Portal Samorządowy. Wysokość wsparcia zależy od sytuacji materialnej uprawnionych.

Pracownicy i emeryci Urzędu Miasta Zduńska Wola otrzymają dodatki w wysokości od 700 zł do 1000 zł brutto. Dzieci pracowników dostaną paczki o wartości od 70 zł do 100 zł brutto.

W Gnieźnie najmniej zarabiający pracownicy otrzymają 1000 zł. Świadczenia dla dzieci przybiorą formę bonów lub paczek ze słodyczami o wartości 200 zł.

W Rybniku pracownicy otrzymają od 480 zł do 800 zł w zależności od dochodu. Strzegom zapewnia dodatki wynoszące od 600 zł do 800 zł, w zależności od dochodów na członka rodziny.

W Koninie dzieci pracowników mogą liczyć na bony o wartości 150-190 zł. Emeryci dostaną od 240 zł do 300 zł - infomruje Portal Samorządowy.

Miasta bez dodatkowych świadczeń

Nie wszystkie miasta przewidują świąteczne wsparcie. W Warszawie i Lublinie pracownicy mogą korzystać jedynie z regularnych świadczeń zimowych określonych w regulaminach ZFŚS.

ZFŚS tworzony jest przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W przypadku urzędów i jednostek budżetowych fundusz tworzy się niezależnie od liczby zatrudnionych. Środki pochodzą z odpisów naliczanych od przeciętnej liczby pracowników – w 2024 roku wynosi to 2417,14 zł na osobę.