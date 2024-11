Od początku 2025 roku osoby uprawnione mogą składać wnioski o rentę wdowią. Dzięki niej możliwe jest łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami, co zwiększa dochody. Aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić określone warunki, m.in. dotyczące wieku i długości małżeństwa. Pierwsze wypłaty nastąpią od lipca 2025 roku, a maksymalna kwota świadczeń jest ograniczona. Od 2027 roku dodatkowe świadczenie wzrośnie.

Dla kogo renta wdowia?

Z dniem 1 stycznia 2025 roku rozpocznie się możliwość składania wniosków o nowe świadczenie emerytalne określane jako renta wdowia. To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które straciły małżonka i które, oprócz renty rodzinnej, mają prawo do innego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest spełnienie określonych, szczegółowo zdefiniowanych kryteriów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę wdowią?

Od stycznia osoby, które straciły współmałżonka i mają prawo do różnych emerytur lub rent, mogą łączyć je wszystkie w jedną wypłatę. Dotyczy to emerytur z różnych miejsc, jak na przykład z ZUS, KRUS czy emerytur wojskowych. Jednak nie każdy wdowiec lub wdowa będzie mógł skorzystać z tej możliwości. Aby otrzymać takie połączenie świadczeń, trzeba spełnić kilka warunków: mieć odpowiedni wiek (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), być wdową lub wdowcem przez określony czas i nie być ponownie zamężnym, lub żonatym. Osoby będące wdowami lub wdowcami mogą łączyć świadczenia z rentą rodzinną wyłącznie po śmierci ostatniego małżonka. Prawa do tych świadczeń tracą moc z chwilą zawarcia przez uprawnionego nowego związku małżeńskiego.

Aby otrzymać nową rentę wdowią, konieczne jest posiadanie prawa do renty rodzinnej. Osoby, które zrezygnowały z renty rodzinnej na rzecz własnego świadczenia, powinny złożyć wniosek o jej przyznanie na formularzu ERR. Następnie, do 30 czerwca 2025 roku, niezbędne będzie złożenie dodatkowego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń (formularz ERWD). Dzięki takiemu dwuetapowemu procesowi wnioskodawcy przyspieszą uzyskanie prawa do łączenia obu świadczeń od początku 2025 roku. Analogiczna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nie wystąpiły wcześniej o emeryturę.

Jeżeli w przyszłym roku wnioskodawca o rentę wdowią nie będzie pobierał jednocześnie co najmniej dwóch świadczeń, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ZUS oddali wniosek ze względu na brak podstaw prawnych do przyznania świadczenia z tytułu zbiegu.

Renta wdowia - kwota

Od 2025 roku osoby będące wdowami lub wdowcami oraz uprawnione do innych świadczeń, takich jak zasiłek przedemerytalny czy emerytura pomostowa, zyskają nowe możliwości w zakresie pobierania świadczeń. Będą mogły wybrać pomiędzy pełną rentą rodzinną i częściowym (15 proc. od 2025 roku, 25 proc. od 2027 roku) własnym świadczeniem, lub odwrotnie – pełnym własnym świadczeniem i częściową rentą rodzinną.

Łączna kwota świadczeń, które osoba pobiera jednocześnie (tzw. zbieg świadczeń), nie może przekroczyć trzykrotności aktualnej najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 złotych. Do tej sumy wlicza się wszystkie świadczenia, w tym te wypłacane przez zagraniczne instytucje oraz wszelkie dodatki i świadczenia powtarzalne, które zostały przyznane na podstawie przepisów prawa. Jeśli łączna kwota przekroczy ustalony limit, to jedno ze świadczeń zostanie zmniejszone o nadwyżkę.

Wniosek o rentę wdowią

1 stycznia 2025 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o rentę wdowią. Prawa do tego świadczenia nabędzie się od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Wnioski złożone do 30 czerwca 2025 roku uprawniają do renty wdowiej, począwszy od 1 lipca 2025 roku.

Okres na złożenie wniosku wynosi 6 miesięcy. Osoby uprawnione do renty rodzinnej i posiadające własne świadczenie są zwolnione z obowiązku dołączania dodatkowej dokumentacji przy składaniu wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń. W przypadku wyboru elektronicznej formy składania wniosku, pracownicy ZUS udzielą wsparcia w zakładaniu konta w systemie eZUS.

