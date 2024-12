Program "Aktywny Rodzic" to rządowa inicjatywa skierowana do rodziców wychowujących dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin i zachęcenie rodziców do aktywności zawodowej. Czy w grudniu będą wypłacane świadczenia? Jeśli tak, to kiedy?