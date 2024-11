Poczta Polska pilnuje terminowych płatności abonamentu RTV. Kontrole mogą być przeprowadzane nie tylko w domu. Zaległości skutkują upomnieniem, a brak reakcji – postępowaniem egzekucyjnym. Mimo że prawo nakłada obowiązek opłacania abonamentu RTV na wszystkich posiadaczy odbiorników, w rzeczywistości egzekwowanie tych płatności jest dość rzadkie. Dopóki nie zostanie udowodnione, że posiadamy urządzenie i nie wywiązujemy się z obowiązku opłacania abonamentu, zazwyczaj nie musimy się obawiać żadnych konsekwencji.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać osoby posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Pieniądze zebrane z tego tytułu są przeznaczane na finansowanie publicznej radiofonii i telewizji.

Reklama

Jakie konsekwencje za nieopłacenie abonamentu RTV?

Poczta Polska zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, których głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy wszyscy posiadacze telewizorów i radioodbiorników regularnie opłacają abonament RTV. Chociaż kontrole w domach prywatnych mają miejsce, to zdecydowana większość wizyt kontrolnych dotyczy przedsiębiorstw.

W przypadku kontroli i stwierdzenia posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego bez uiszczenia opłaty abonamentowej, grożą nam poważne konsekwencje finansowe. Kara może wynieść aż 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu, która obecnie wynosi 8,70 zł dla radia i 27,30 zł dla telewizora. Należy pamiętać, że oprócz kary będziemy zobowiązani do zapłacenia wszystkich zaległych należności za abonament.

Komu grozi postępowanie egzekucyjne za nieopłacenie abonamentu RTV?

Osoby, które kiedyś zarejestrowały odbiornik radiowy lub telewizyjny, a następnie przestały opłacać abonament RTV, mogą zostać objęte postępowaniem egzekucyjnym. Poczta Polska regularnie weryfikuje, czy abonenci opłacają należności za zarejestrowane urządzenia. W przypadku zepsucia i usunięcia odbiornika, konieczne jest jego wyrejestrowanie.

Nieuregulowanie opłaty abonamentowej RTV do 25. dnia każdego miesiąca skutkuje wszczęciem postępowania windykacyjnego. Poczta Polska wyśle wówczas wezwanie do zapłaty, na które odbiornik ma 7 dni na reakcję. Brak wpłaty w tym terminie może prowadzić do wystawienia tytułu wykonawczego i skierowania sprawy do organów egzekucyjnych.

W ramach postępowania egzekucyjnego organy podatkowe podejmują działania zmierzające do zaspokojenia należności publicznoprawnych poprzez obciążenie majątkiem dłużnika. W przypadku znacznego zadłużenia, egzekucja może obejmować nawet nieruchomości należące do dłużnika. Jeżeli dłużnikiem jest osoba emerytowana, organy podatkowe najczęściej zajmują część jej emerytury. Do najczęściej zajmowanych przez organy podatkowe składników majątku dłużnika należą:

środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,

nadpłaty podatku,

świadczenia emerytalne,

wynagrodzenie za pracę,

papiery wartościowe (akcje, obligacje),

nieruchomości.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Aby uniknąć negatywnych skutków zalegania z opłatami abonamentowymi RTV, istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie zadłużenia na dogodne raty. Z takim wnioskiem należy zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje szansa na całkowite umorzenie zaległości.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium