Program "Aktywny rodzic"

Program "Aktywny Rodzic" to rządowe inicjatywy mające na celu wsparcie rodzin z małymi dziećmi. Jest to kompleksowy program, który obejmuje zarówno wsparcie finansowe, jak i działania mające na celu aktywizację zawodową rodziców. Rządowy program "Aktywny rodzic", potocznie nazywany "babciowym", wystartował 1 października 2024 roku. Program ten oferuje rodzicom dzieci w wieku od 1 roku i 2 miesięcy do 2 lat i 11 miesięcy możliwość uzyskania comiesięcznego świadczenia w wysokości od 500 do 1900 złotych. Kwota zależy od wybranego wariantu wsparcia i jest wypłacana przez okres 24 miesięcy. Na czym polega program Aktywny Rodzic? Program składa się z kilku różnych świadczeń, które można dostosować do indywidualnych potrzeb rodziny:

"Aktywni rodzice w pracy": Świadczenie dla rodziców pracujących zawodowo, które ma wspomóc ich w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Świadczenie dla rodziców pracujących zawodowo, które ma wspomóc ich w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. "Aktywnie w domu": Świadczenie dla rodziców, którzy nie pracują zawodowo, a zajmują się wychowaniem dziecka w domu.

Świadczenie dla rodziców, którzy nie pracują zawodowo, a zajmują się wychowaniem dziecka w domu. "Aktywnie w żłobku": Świadczenie dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, które ma pokryć część kosztów opieki nad dzieckiem.

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister rodziny, Aleksandra Gajewska, rodzice złożyli łącznie ponad 388 tysięcy wniosków o świadczenia w ramach programu "Aktywny Rodzic", które obejmą blisko 395 tysięcy dzieci.

Kiedy rodzice dostaną pieniądze z programu "Aktywny rodzic"?

Jak poinformował w rozmowie z dziennikarzem "Faktu" Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy ZUS, pierwsze wypłaty świadczeń w ramach programu "Aktywny Rodzic" zostaną zrealizowane pod koniec listopada. Środki powinny trafić na konta beneficjentów najpóźniej do 29 listopada.

Wypłaty z wyrównaniem dla rodziców

Jak podaje dziennik, świadczenia wypłacane w ramach programu "Aktywny Rodzic" będą obejmowały także należne wyrównania. Oznacza to, że rodzice korzystający z filaru "Aktywni rodzice w pracy" otrzymają od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazową kwotę w wysokości 3000 złotych, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – 3800 złotych.

Jak podaje "Fakt", świadczenie "Aktywnie w domu" będzie wypłacane w wysokości 1000 złotych co dwa miesiące. Natomiast w przypadku programu "Aktywnie w żłobku", środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio placówce opiekującej się dzieckiem. W konsekwencji rodzice mogą spodziewać się obniżenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Zgodnie z zapowiedziami, wypłaty świadczenia "Aktywnie w żłobku" będą realizowane regularnie, 20. dnia każdego miesiąca.

