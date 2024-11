Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojciecha Dąbrówkę, obserwuje się rosnącą tendencję wśród emerytów i rencistów do podejmowania dodatkowej pracy.

Limity dorabiania. Te osoby powinny zachować szczególną ostrożność

Jak podkreślił rzecznik ZUS, szczególną ostrożność w kontekście nowych limitów dochodowych powinni zachować zwłaszcza emeryci i renciści, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Przekroczenie progów odpowiadających 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może skutkować odpowiednio zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłacanego świadczenia.

Zmiany dla emerytów od grudnia 2024

Od grudnia 2024 roku nastąpi zmiana przepisów dotyczących dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, maksymalny miesięczny dochód, jaki mogą osiągnąć bez ryzyka zawieszenia świadczenia, wzrośnie do 5713,20 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Jednocześnie zostanie wprowadzony mechanizm częściowego pomniejszania świadczenia w przypadku przekroczenia tego progu, ale przy zachowaniu dochodu poniżej 10 610,20 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Wysokość zmniejszenia świadczenia będzie uzależniona od rodzaju świadczenia i nie może przekroczyć określonych maksymalnych kwot. Powyżej progu 10 610,20 zł brutto świadczenie uleganie zawieszeniu.

Te osoby mogą dorabiać bez ograniczeń

ZUS jasno zaznaczył, że emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny określony ustawowo (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że wysokość ich emerytury nie ulegnie zmianie niezależnie od osiąganych dochodów, nawet jeśli przekroczą one znacząco przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce.

Istnieje jednakże wyjątek od powyższej zasady w przypadku emerytur podwyższonych przez ZUS do kwoty minimalnego świadczenia, która od marca bieżącego roku wynosi 1780,96 zł brutto. W takiej sytuacji, jeśli dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia przekroczy kwotę, o którą emerytura została podwyższona do minimum, wysokość świadczenia za dany okres ulegnie zmniejszeniu. Oznacza to, że emeryt nie otrzyma dopłaty do kwoty minimalnej.

Oprócz emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, prawo do nieograniczonej aktywności zawodowej przysługuje również wybranym grupom rencistów. Dotyczy to zwłaszcza osób pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest bezpośrednim skutkiem służby wojskowej. Z tego przywileju mogą korzystać również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych uprawnionych. Osoby pobierające rentę rodzinną, której wysokość przewyższa potencjalną emeryturę, również są zwolnione z ograniczeń dotyczących dodatkowych zarobków.

