Od dziesiątków lat na stołach w polskich domach w Wigilię królują dania z karpia. Karp smażony, karp w galarecie, karp po żydowsku. Każdy ma swój ulubiony sposób przyrządzania wigilijnych potraw z karpiem w roli głównej.

Produkcja karpia na dobrym poziomie

Co roku ceny karpia budzą ogromne zainteresowanie. Od nich zależy bowiem w dużym stopniu, ile pieniędzy wydamy na tradycyjną kolację w Wigilię. Od hodowców płyną już pierwsze informacje na ten temat. Warto odnotować, że Polska jest największym producentem karpi w Unii Europejskiej. W minionym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odnotował wzrost produkcji, która po dwuletnich spadkach przekroczyła 20 tys. ton.

W 2023 r. cena detaliczna karpia niepatroszonego wynosiła od ok. 22 zł za kg do 30 zł, a wypatroszona ryba to był średnio wydatek od. 30 zł za kg. Z kolei za filet ze skórą trzeba było zapłacić od ok. 40 zł za kg.

Zaczął się sezon na odławianie karpia

Jak to będzie wyglądało przed Wigilią w 2024 r.? Rozpoczął się już sezon na odławianie karpia. Jak wynika z informacji, które przekazują gospodarstwa zajmujące się hodowlą tych ryb, prognozy połowów są pozytywne i będą co najmniej tak dobre, jak w roku 2023. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odnotował nawet spadek cen hurtowych skupu karpi.

Ile ma kosztować karp w 2024 r.?

"Podejrzewam, że ceny utrzymają się na takim samym poziomie, jak rok temu. Zresztą jak od dwóch - trzech lat" - powiedział "Gazecie Pomorskiej" Marcelin Czelny z Gospodarstwa Rybackiego "Ślesin". Jak dodał, "w tym roku było tańsze zboże, z kolei wzrosły koszty energii i koszty pracowników".

Słynne są w Polsce karpie królewskie, hodowane w Stawach Milickich. Karp milicki to tradycyjny produkt regionalny, wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi. Te karpie należą do najdroższych na rynku Obecnie w słynnych stawach milickich królewski karp kosztuje 25 złotych za kilogram, a hodowcy przewidują, że cena świąteczna nie przekroczy zeszłorocznych 30 złotych.