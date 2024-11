Zgodnie z analizami Komisji Europejskiej, Polska będzie doświadczać szybszego tempa wzrostu w 2025 roku, głównie dzięki silnej konsumpcji prywatnej oraz rosnącym inwestycjom. Z kolei eksport netto, według KE, będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę, co w efekcie może spowolnić wzrost w późniejszych latach.

Prognozy inflacji i bezrobocia

Komisja Europejska zrewidowała również prognozy inflacji w Polsce. W 2024 roku przewiduje się inflację na poziomie 3,8 proc. co jest obniżeniem w porównaniu do wcześniejszych szacunków na poziomie 4,3 proc.. Natomiast w 2025 roku inflacja ma wzrosnąć do 4,7 proc., głównie z powodu przewidywanego "odmrożenia cen energii". Jednocześnie stopa bezrobocia w Polsce ma utrzymać się na poziomie poniżej 3% w 2025 roku.