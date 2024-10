Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała zmiany dla osób, które zajmują się dziećmi do 3 roku życia. Gdy zmiany wejdą w życie opiekun otrzyma status funkcjonariusza publicznego i zyska prawo do dodatkowego urlopu. Celem zapowiedzianej nowelizacji jest podniesienie prestiżu zawodu i sprawienie, że opiekunowie małych dzieci nie będą odchodzili z pracy w żłobkach. Mogłaby to być również dodatkowa motywacja do profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatkowy urlop dla opiekunów i opiekunek

Wśród zaproponowanych przez ministerstwo zmian jest m.in. zmiana dotycząca urlopu. Opiekunowie otrzymaliby 2 dni dodatkowego urlopu za każde 5 lat pracy do maksymalnie 10 dni dodatkowego urlopu. Dzięki temu, po 15 latach pracy opiekunowie mieliby 6 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a po 25 latach - 10 dni. Ministerstwo przedstawiło taką propozycję nowelizacji kodeksu pracy w kwietniu.

Kto może zostać opiekunem dzieci do lat 3?

Zgodnie z art. 16 ustawy o opiece na dziećmi do lat 3 opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być również osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, a także osoba, która odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.