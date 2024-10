Nowe świadczenie to rezultat prac sejmowej podkomisji. Kilka miesięcy temu jej członkowie opowiedzieli się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego podwyższenia renty socjalnej. Teraz, 30 października, Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Podpis prezydenta ma wpływ m.in. na tzw. dodatek dopełniający.

Dodatek dopełniający to dodatkowe świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji.

Pierwotnie projekt zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wiadomo już, że dodatek dopełniający wyniesie 2520 zł. Wynika to z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia, czyli 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość dodatku dopełniającego będzie waloryzowana od 1 marca.

Pierwsza wypłata dodatku ma nastąpić w maju 2025 roku. Dodatek ma być wypłacony z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku. Będzie on wypłacany w terminach płatności rent socjalnych, a świadczenie ma trafić łącznie do ok. 130 tys. osób.