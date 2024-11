Nowelizacja Kodeksu Pracy wdrożyła do polskiego prawodawstwa unijne dyrektywy dotyczące m.in. work-life balance. Dzięki nim przybyły dodatkowe dni urlopu dla pracowników w Polsce.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

35 dni urlopu obowiązuje już dzisiaj

Reklama

Wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce to 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. 20 dni przysługuje pracownikom, którzy pracują krócej niż 10 lat, a 26 dni – osobom, które pracują co najmniej 10 lat.

Nowe przepisy dają jednak możliwość skorzystania nawet z 35 dni urlopu w ciągu roku. Wynikają one nie tylko z podstawowego urlopu wypoczynkowego, ale także dodatkowych rozwiązań, m.in. wynikających z unijnych dyrektyw. Ale nie tylko.

Kodeks Pracy przewiduje obecnie urlop w wymiarze:

20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego

5 dni urlopu opiekuńczego (który przysługuje nie tylko rodzicom)

2 dni lub 16 godzin tzw. zwolnienia z powodu siły wyższej

2 dni lub 16 godzin na opiekę nad dzieckiem

Urlop opiekuńczy – 5 dni

5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego przysługuje nie tylko rodzicom. Urlop przyznawany jest "na członka rodziny". Może to być więc dziecko, rodzic, małżonek lub partner. Urlop przysługuje pracownikowi w celu zapewnienia opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za czas przebywania na urlopie opiekuńczym pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a urlop może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu. Nie może też żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby wymagającej opieki.

Urlop z powodu siły wyższej - 2 dni lub 16 godzin

Po wprowadzeniu unijnej dyrektywy work-libe balance każdemu pracownikowi niezależnie od stażu pracy przysługuje także zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku tego urlopu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 proc. Siłą wyższą określane są w tym przypadku np. pilne sprawy rodzinne, które wymagają od pracownika obecności w innym miejscu.

Opieka nad dzieckiem – 2 dni lub 16 godzin

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, również w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, przysługuje pracownikowi, który wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14 roku życia. W przypadku tego urlopu pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Z tego urlopu mogą skorzystać nie tylko rodzice, ale także osoby wychowujące dziecko. To oznacza, że pracownik będący rodzicem, ale nie wychowujący dziecka, nie ma prawa do skorzystania z tego urlopu.