O tym świadczeniu wie niewielu Polaków. Jak informuje Dolnośląski oddział ZUS, od kilku lat nie miał on ani jednego zgłoszenia o to świadczenie. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 1335,72 zł osobom, które zamierzają się przekwalifikować. Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

Komu ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 1335 zł?

Świadczenie jakim jest renta szkoleniowa ma na celu zapewnienie środków na utrzymanie się osobie, która jest w trakcie zmiany kwalifikacji zawodowych. Szanse na przekwalifikowanie wcześniej opiniowane są przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Wysokość renty szkoleniowej zmienia się co roku. W 2024 roku renta szkoleniowa wynosi 1335,72 zł.

Renta szkoleniowa – jak ją otrzymać?

By otrzymać rentę szkoleniową konieczne jest złożenie wniosku oraz szeregu następujących dokumentów:

wniosek ERN (wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy),

informacja o okresach składkowych i nieskładkowych,

dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/prowadzenia działalności pozarolniczej/służby wojskowej/pobierania zasiłku dla bezrobotnych/urlopu wychowawczego/nauki w szkole wyższej,

dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,

wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu,

karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku,

decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego,

Wniosek należy złożyć do ZUS przed przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych czy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Renta szkoleniowa – co dalej?

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o rencie szkoleniowej, ZUS kieruje beneficjenta do powiatowego urzędu pracy, który znajduje kurs adekwatny do możliwości beneficjenta. Renta szkoleniowa zazwyczaj wypłacana jest przez 6 miesięcy, ale starosta może zawnioskować, by okres ten został wydłużony nawet do 3 lat (czyli 36 miesięcy).

W przypadku gdy osoba pobierająca rentę szkoleniową podejmie się w tym czasie pracy zawodowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć wypłaty.