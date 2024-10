Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to wsparcie finansowe dla osób, które poświęciły życie na wychowywanie co najmniej czworga dzieci, a przez to nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. W efekcie nie mają prawa do emerytury lub ich emerytura jest zbyt niska. Czy będzie podwyżka rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?