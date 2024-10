ZUS oferuje różnorodne programy, które pomagają rodzicom w pokryciu kosztów wychowania dzieci oraz ułatwiają im godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Najważniejsze świadczenia oferowanych przez ZUS to 800+, 300+, oraz nowy program Aktywny Rodzic.

Reklama

Świadczenie wychowawcze 800+

Od 1 lutego każdego roku można składać wniosek o świadczenie wychowawcze 800+. Świadczenie to przyznawane jest na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Obejmuje ono okres od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja roku następnego, co oznacza, że rodzice mają pewność otrzymywania wsparcia przez pełne 12 miesięcy.

Program Dobry Start 300+

Program Dobry Start 300+ to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł, przyznawana każdemu dziecku uczącemu się, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to ma na celu pokrycie kosztów związanych z wyprawką szkolną, a wniosek o nie można składać raz w roku.

Nowy program Aktywny Rodzic

Od 1 października 2024 roku ZUS wprowadził nowy program "Aktywny Rodzic", który zastąpił wcześniejsze świadczenia, takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie do pobytu w żłobku. Program ten ma na celu wspieranie rodziców dzieci do lat 3, pomagając im łączyć obowiązki rodzicielskie z aktywnością zawodową.

Program Aktywny Rodzic oferuje kilka form wsparcia, dostosowanych do różnych potrzeb rodzin: