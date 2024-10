Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie z projektem ustawy, świadczenie honorowe przysługiwać będzie każdej osobie, która posiada polskie obywatelstwo i ukończyła 100 lat życia. Ważnym warunkiem jest również fakt, że na dzień poprzedzający setne urodziny, osoba ta musi otrzymywać świadczenie emerytalno-rentowe.

W przypadku stulatków, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty, świadczenie może być przyznane na wniosek, co otwiera drogę dla tych, którzy nie są objęci systemem emerytalnym.

Świadczenie honorowe. Ile wyniesie? Czy będzie podwyższane?

Świadczenie będzie wynosiło 6246,13 zł brutto miesięcznie, a jego kwota będzie waloryzowana corocznie od 1 marca 2025 roku. Waloryzacja ma odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych świadczeń emerytalnych i rentowych, co oznacza, że kwota ta będzie wzrastać zgodnie z inflacją i zmianami w gospodarce.

Automatyczne przyznawanie świadczenia

Jednym z ważniejszych ułatwień, jakie wprowadza ustawa, jest to, że świadczenie będzie przyznawane z urzędu, co oznacza, że stulatkowie nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków, aby je otrzymać. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie procesu i zapewnienie, że nikt nie zostanie pominięty.

Ile osób obejmie nowe świadczenie?

Obecnie w Polsce żyje ponad 6 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. Projekt ustawy ma na celu ujednolicenie wysokości świadczenia dla wszystkich uprawnionych oraz zastąpienie dotychczasowego, pozaustawowego systemu przyznawania honorowych gratyfikacji. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Nowe świadczenie od 2025 roku

Z początkiem 2025 roku w życie wejdą nowe zasady, które uregulują kwestie świadczeń honorowych dla stulatków. To oznacza koniec dotychczasowych, nieustawowych rozwiązań i wprowadzenie jednolitego systemu.