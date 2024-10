Renta socjalna

Renta socjalna to świadczenie dla osób, które z powodu niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy. Mogą się o nią ubiegać osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które nastąpiło przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki). Od 1 marca 2024 roku renta wynosi 1780,96 zł. Po waloryzacji planowanej na przyszły rok, renta socjalna zostanie podwyższona. W budżecie na 2025 rok założono, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie co najmniej 106,78 proc., co oznacza podwyżkę świadczeń o minimum 6,78 proc.. Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wzrośnie o około 120,74 zł brutto, osiągając poziom 1901,70 zł brutto.

Zasiłek pielęgnacyjny

Reklama

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym, które wymagają opieki lub wsparcia innych osób. Jest przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób starszych (od 75. roku życia) zasiłek przyznawany jest automatycznie, bez konieczności orzekania o niepełnosprawności. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego jest sprawdzana co trzy lata, biorąc pod uwagę wyniki badań dotyczących dochodów rodzin kwalifikujących się do wsparcia. W 2024 roku przeprowadzono taką weryfikację, jednak na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 roku, zdecydowano o utrzymaniu kwoty zasiłku na dotychczasowym poziomie.

Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy rezygnują z pracy lub jej nie podejmują, aby móc sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. To świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a także innym osobom bliskim, które zajmują się osobą wymagającą stałej opieki. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł miesięcznie. W roku 2025 świadczenie to zostanie podwyższone do 3287 zł.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatek rehabilitacyjny. Jest to wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, które są niezbędne do poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłkuchorobowego przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania. Po tym okresie, wysokość świadczenia spada do 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Istnieje jednak wyjątek – jeśli niezdolność do pracy występuje w trakcie ciąży, świadczenie wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, które są formą terapii łączącej leczenie i rehabilitację. Świadczenie to przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym, i może obejmować również dofinansowanie dla opiekuna, który towarzyszy osobie niepełnosprawnej podczas turnusu. Dodatek do turnusu rehabilitacyjnego wynosi 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, dodatek stanowi 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą otrzymać dodatek w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Każde z tych świadczeń ma swoje szczegółowe kryteria przyznawania, a o pomoc można ubiegać się w odpowiednich urzędach, takich jak ZUS, ośrodki pomocy społecznej czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.