Niemcy: Ułatwienie ścieżki naturalizacji

O najnowszych zmianach prawnych pisze portal dw.com. Po aktualizacji zasad spodziewany jest znaczny wzrost zainteresowania wnioskowaniem o naturalizację. Jak podaje portal, aktualnie trwa również wdrażanie cyfryzacji procesu, aby dodatkowo przyspieszyć ścieżkę wnioskowania i odciążyć personel. Posłanka Filiz Polat (Zieloni) wyjaśniła na łamach Deutsche Welle, że zmiany wdrożono z myślą o osobach z historią migracyjną. Jak podkreśliła, o zmianie prawa przesądziła chęć zauważenia i uznania tych osób oraz "pozwolenie im na demokratyczne uczestnictwo".

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo?

Kluczowa zmiana dotyczy skrócenia z ośmiu do pięciu lat czasu po którym cudzoziemiec może ubiegać się o obywatelstwo – po latach legalnego pobytu na terenie państwa. W wyjątkowej sytuacji wnioskowanie będzie także możliwe już po trzech latach pobytu. Chodzi o sytuacje, w których dana osoba uzyskała tzw. "szczególne zasługi integracyjne". W tym wypadku pod uwagę będzie brana np. działalność wolontariacka, dobre wyniki w nauce (pracy) i płynna znajomość języka niemieckiego – na poziomie C1. Jednym z kluczowych warunków uzyskania niemieckiego obywatelstwa wciąż pozostaje konieczność posiadania stabilnych dochodów. Osoba ubiegająca się o naturalizację musi być w stanie samodzielnie się utrzymać. Ważnym, wciąż obowiązującym warunkiem pozostaje także wyznawanie demokratycznych wartości. O obywatelstwo nie mogą się np. ubiegać osoby o poglądach antysemickich lub rasistowskich.

Podwójne obywatelstwo dla każdego?

Po wdrożeniu czerwcowych zmian osoby ubiegające się o naturalizację w Niemczech będą mogły zachować podwójne obywatelstwo. Do tej pory taką możliwość posiadali wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej, natomiast osoby spoza UE musiały zrzec się obywatelstwa. Jest to kolejna zmiana, która może przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania wnioskowaniem o naturalizację.

Krytyka i dyskusja społeczna

Jak podaje portal dw.com, najnowsze zmiany w prawie wzbudziły w Niemczech dyskusję o kierunku polityki imigracyjnej. Sprzeciw wobec wdrażanych zmian wyraziła m.in. partia chadecka CDU, która już zapowiedziała zmianę ustawy po ewentualnej wygranej w kolejnych wyborach do Bundestagu. Zmianom przygląda się także opinia publiczna, a – jak podaje DW – opinie są podzielone. W jednym z najnowszych sondaży, przeprowadzonych przez instytut badania opinii publicznej YouGov – 53 proc. ankietowanych negatywnie oceniło zarówno skróconą ścieżkę przyznawania obywatelstwa, jak i zmiany dotyczące podwójnego obywatelstwa. W tym samym sondażu 59 proc. respondentów oceniło politykę imigracyjną Niemiec jako "raczej zagrożenie". 32 proc. badanych oceniło ją jako "szansę" dla państwa. Zgodnie z wynikami sondażu, badani obawiają się m.in. wpływu imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne. Oceniają za to pozytywnie wpływ obcokrajowców na wzrost gospodarczy.