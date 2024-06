W tych krajach ZUS wypłaca polskie emerytury

Jak wynika z danych przekazanych przez ZUS serwisowi "Wprost" niemal 95 tys. świadczeń emerytalno-rentowych wysyłanych jest za granicę, a ich łączna kwota w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 510 596,20 zł. Nasi rodacy – jak się okazuje – pobierają emerytury, znajdując się w różnych zakątkach Europy, a nawet świata. Najwięcej świadczeń – bo przeciętnie 27 629 miesięcznie – transferowanych jest do Niemiec. W pierwszym kwartale tego roku ich łączna kwota wyniosła 164 086,50 zł.

O ile pierwsze miejsce Niemiec w zestawieniu ZUS nie jest zaskakujące, o tyle druga lokata Kanady może już budzić pewne zdziwienie. To właśnie tam w następnej kolejności wysyłanych jest najwięcej świadczeń emerytalno-rentowych. Ich przeciętna miesięczna liczba to 12 657, a łączna kwota wypłat w okresie styczeń – marzec tego roku to 72 155,30 zł. Na trzecim miejscu – jak podaje ZUS – znalazły się Stany Zjednoczone. Trafia tam przeciętnie co miesiąc niemal 8 866 wypłat, a ich łączna kwota wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 57 107 zł.

Reklama

Reklama

Tutaj też mieszkają polscy emeryci

Na czwartym miejscu zestawienia – przegrywając ze Stanami Zjednoczonymi o jedynie 63 świadczenia – znalazła się Australia, do której ZUS wysyła przeciętnie miesięcznie 8 603 świadczeń. Jednak w jej przypadku łączna kwota wypłat w okresie od stycznia do marca tego roku jest wyraźnie niższa, ponieważ wynosi 37 453,10 zł. Na miejscu piątym wśród krajów, w których jest najwięcej polskich emerytów, znalazła się Austria. Do tego kraju przeciętnie miesięcznie ZUS transferuje 5 555 świadczeń, a łączna kwota wypłat w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 23 520,90 zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu ZUS zajęły:

Francja – przeciętnie 5 632 wypłat miesięcznie, a ich łączna kwota w pierwszym kwartale tego roku to 22 670,40 zł;

– przeciętnie 5 632 wypłat miesięcznie, a ich łączna kwota w pierwszym kwartale tego roku to 22 670,40 zł; Szwecja – 4 468 wypłat, 19 721,50 zł;

– 4 468 wypłat, 19 721,50 zł; Wielka Brytania – 4 017 wypłat, 32 347,60 zł;

– 4 017 wypłat, 32 347,60 zł; Czechy – 2 616 wypłat, 8 242,40 zł;

– 2 616 wypłat, 8 242,40 zł; Holandia – 1 764 wypłat, 10 579,70 zł.

Gdzie mieszkają niemieccy emeryci

Serwis "Wprost" przedstawił niedawno podobne zestawienie dotyczące emerytów mieszkających poza granicami kraju w odniesieniu do Niemców. Według danych uzyskanych przez "Zeit" od niemieckiego odpowiednika ZUS – na które powołuje się "Wprost" – poza granicami Niemiec mieszka ok. 7 proc. emerytów.

Najwięcej z nich znajduje się w Austrii, do której trafia niemal 30 tys. niemieckich emerytur. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się kolejny sąsiad Niemiec – Szwajcaria. Tam wysyłanych jest ok. 27,6 tys. świadczeń. Trzecie miejsce zajęła Hiszpania z liczbą ponad 23 tys. emerytur. Na czwartym miejscu zestawienia znalazły się Stany Zjednoczone, do których wysyłanych jest 22 tys. świadczeń. Piąta lokata należy do Francji z liczbą niemieckich emerytur wynosząca niemal 19 tys.

Na siódmym miejscu znalazła się Polska. Do naszego kraju trafia 8 650 niemieckich emerytur i tym samym wyprzedziliśmy m.in. Włochy, do których wysyłane jest nieco mniej niż 8 tys. świadczeń.

Większość niemieckich seniorów na miejsce emigracji wybrała więc kraje Unii Europejskiej. Jednak w zestawieniu – poza wspomnianymi już Stanami Zjednoczonymi – znalazła się również Tajlandia (8700 świadczeń) i Kanada (8400 świadczeń).