Od czerwca 2024 roku świadczenie 800 plus będzie wypłacane w nowym okresie rozliczeniowym, trwającym do 31 maja 2025 roku. Nie wszyscy uprawnieni złożyli jeszcze wnioski, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje o jak najszybsze zgłoszenie się. Zgodnie z planem, ZUS przewiduje podwójną wypłatę tego świadczenia w jednym dniu w lipca 2024 roku.

Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko. W czerwcu 2024 roku świadczenie 800 plus zostało już wypłacone. ZUS przesłał pieniądze wszystkim rodzinom, które złożyły wniosek przed końcem kwietnia. Jednakże na początku czerwca ZUS informował, że liczba złożonych wniosków była o 200 tysięcy mniejsza niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jak można złożyć wniosek o 800 plus?

Wypłata świadczenia 800 plus na jedno dziecko wynosi 9600 zł rocznie. ZUS zachęca do składania wniosków na nowy okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku. Można to zrobić na cztery różne sposoby: za pośrednictwem platformy PUE ZUS, przez stronę internetową banku lub jego aplikację, na portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz za pomocą aplikacji mZUS na smartfonie, która ułatwia wypełnienie wniosku.

Najlepiej było składać wnioski o 800 plus w kwietniu 2024 roku, aby zapewnić ciągłość wypłat. Wnioski złożone w maju będą wypłacone w lipcu wraz z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski złożone w czerwcu będą realizowane do końca sierpnia z wyrównaniem. Złożenie wniosku o 800 plus w lipcu oznacza, że świadczenie za czerwiec w wysokości 800 zł już nie będzie przyznane.

Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, informuje, że od czerwca 2024 roku prawo do świadczenia 800 plus przysługuje jedynie za miesiąc złożenia wniosku. Dodała również, że jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu, rodzic straci prawo do świadczenia za czerwiec. Wyjątkiem są rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące od daty narodzenia dziecka na złożenie dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze w postaci 800 plus, należy dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

Oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego dotyczące prowadzonego postępowania sądowego w sprawie przysposobienia dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),Decyzję lub orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej,Upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub domu pomocy społecznej – jeśli posiadasz takie upoważnienie,Orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,Dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy obywateli UE/EFTA).

Każde z powyższych dokumentów lub zaświadczeń jest wymagane do wniosku o świadczenie wychowawcze w zależności od naszej sytuacji prawnej, lub opiekuńczej względem dziecka.

Kto może otrzymać 800 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobie, która ma niepełnoletnie dziecko, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

Jest matką, ojcem lub opiekunem faktycznym dziecka, które mieszka wspólnie z nią i jest przez nią utrzymywane.Jest opiekunem faktycznym dziecka, co oznacza, że sprawuje opiekę nad dzieckiem i złożył wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

W przypadku opieki naprzemiennej, zgodnie z decyzją sądu, świadczenie może być przyznane obu rodzicom w wysokości połowy ustalonej kwoty. Ponadto świadczenie wychowawcze przysługuje również:

Opiekunowi prawnemu dziecka,Rodzicowi zastępczemu dziecka,Osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,Dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,Dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,Dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Każda z wymienionych osób może ubiegać się o świadczenie wychowawcze na podstawie swojej roli opiekuńczej lub zarządczej względem dziecka.

Kiedy 800 plus nie przysługuje?

Nie można otrzymać świadczenia wychowawczego w postaci 800 plus, jeśli:

Dziecko pozostaje w związku małżeńskim,Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie, takiej jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła,Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do otrzymywania świadczenia wychowawczego na własne dziecko,Ty lub członek Twojej rodziny otrzymujecie za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Harmonogram wypłat 800 plus w lipcu 2024

Świadczenie 800 plus jest wypłacane zgodnie z ustalonymi, niezmieniającymi się terminami, niezależnie od miesiąca. W przypadku, gdy dzień wypłaty przypada na dzień wolny, ZUS przekazuje środki wcześniej. W lipcu 2024 roku zaistnieje sytuacja, w której dwie grupy beneficjentów otrzymają świadczenie w tym samym dniu z powodu przesunięcia daty wypłaty. Konkretnie, 12 lipca ZUS dokona dwóch przelewów - pierwszego dla osób przewidzianych do otrzymania świadczenia 12. dnia miesiąca oraz drugiego dla tych, którym przypisano 14. dzień miesiąca.

Harmonogram wypłat świadczenia 800 plus na lipiec obejmuje następujące dni: