Kontrole płatności abonamentu RTV. Kto może się ich spodziewać?

Kontrolerzy Poczty Polskiej przeprowadzają w całym kraju kontrole związane z odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi oraz abonamentem RTV. Weryfikowany jest fakt, czy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych zarejestrowali je. Ponadto kontrolerzy sprawdzają, czy właściciele tych urządzeń systematycznie płacą abonament RTV. Kontroli spodziewać się można w związku z odbiornikami posiadanymi zarówno w mieszkaniach, domach i firmach, jak i w samochodach.

Jak wygląda kontrola płatności abonamentu? Czy trzeba się na nią zgodzić?

Kontrole płatności abonamentu RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. W trakcie kontroli zobowiązani są okazać stosowne upoważnienie, a na żądanie kontrolowanego także dowód osobisty. Jak można przeczytać na stronie Poczty Polskiej: "Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli […]".

W trakcie przeprowadzonej kontroli pracownik Poczty Polskiej powinien ustalić:

obecność urządzenia,

zdolność urządzenia do natychmiastowego odbioru programu radiowego lub telewizyjnego,

fakt rejestracji urządzenia lub braku rejestracji,

okres używania urządzenia (właściciele mają 14 dni od daty zakupu na przeprowadzenie rejestracji).

"W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego".

W rzeczywistości przeprowadzanie kontroli płacenia abonamentu nie jest łatwe. Nikt nie ma bowiem obowiązku wpuścić kontrolerów do swojego domu czy firmy. Jednak nawet w przypadku ich wpuszczenia, nie mogą oni z łatwością nałożyć kary. Niewystarczające do tego jest samo stwierdzenie obecności odbiornika radiowego czy telewizyjnego. Kontroler musi ponadto udowodnić sprawność danego urządzenia i jego gotowość do odbioru sygnału w dowolnym momencie. Jeszcze jeden problem związany ze sprawnością przeprowadzanych kontroli i ich skutecznością to zbyt mała liczba samych kontrolerów. Na całą Polskę jest ich zaledwie kilkudziesięciu.

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu?

Miesięczna opłata abonamentowa za odbiornik radiowy to 8,70 zł, a za telewizor gotowy do odbioru sygnału – 27,30 zł. W przypadku opłaty dokonanej za cały rok, abonenci mogą liczyć na zniżki. Wysokość opłat w przyszłym roku – decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – nie wzrośnie.

Natomiast kara za niepłacenie abonamentu oraz niezarejestrowanie odbiornika wynosi równowartość 30-krotności miesięcznego abonamentu. W związku z tym w przypadku jedynie abonamentu radiowego wynosi ona 261 zł, natomiast dla abonamentu radiowo-telewizyjnego – 819 zł. Dodatkowo ukarana nią osoba lub firma musi również zapłacić zaległe składki.

Kary za niepłacenie abonamentu: Statystyki

Według danych Biura Komunikacji i Promocji, na które powołuje się serwis Wirtualne Media, na koniec 2022 roku zaledwie 828 tys. abonentów, co oznaczało 34,7 proc. zobowiązanych, płaciło abonament RTV. Wśród tych abonentów – jak wynika ze sprawozdania KRRiT – było 589 tys. gospodarstw domowych i 239 tys. abonentów instytucjonalnych. W porównaniu z rokiem wcześniejszym liczba wszystkich abonentów będących osobami fizycznymi spadła o 1 597 827, natomiast wzrosła liczba abonentów instytucjonalnych o 1034. W 2021 roku abonament płaciło ok. 900 tys. zobowiązanych.

Zgodnie z danymi Poczty Polskiej na koniec 2023 roku zarejestrowanych było w naszym kraju4 947 939 abonentów, z czego 239 237 to abonenci instytucjonalni. Z kolei w samym tylko pierwszym kwartale 2024 roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 5233 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowano dzięki nim 5,951 mln zł. W porównywalnym okresie 2023 roku udało się wyegzekwować kwotę 6,305 mln zł na podstawie 5126 tytułów wykonawczych. W ciągu całego 2023 roku wszczęto postępowanie egzekucyjne na podstawie 10 999 tytułów wykonawczych. Dzięki temu udało się wyegzekwować 22,164 mln zł.