Popularność kawy w Polsce

Jak podaje portal Kawa i zdrowie, Polacy wypijają rocznie średnio 95 litów kawy na osobę. Regularnie po ten napój sięga ponad 80 proc. mieszkańców naszego kraju. Najczęściej przygotowujemy go, parząc kawę w szklance, jednak lubimy też ekspresy. Przeszło 96 proc. wszystkich gospodarstw domowych kupuje kawę. Nie da się więc nie zauważyć, że jest bardzo popularna i lubiana, a każda podwyżka cen – zauważona.

Rekordowe ceny kawy w 2024 roku – dlaczego?

Na wzrost ceny kawy nakładają się różne sytuacje mające miejsce w ostatnich latach – zaczynając od pandemii, kiedy to problemy z dostawami i wyższe koszty transportu spowodowały wyższe ceny, przechodząc przez wojnę w Ukrainie, inflację i wzrost cen paliw, kończąc na towarzyszących nam zmianach klimatycznych, które przynoszą ekstremalne zjawiska pogodowe.

Ile kosztuje kawa?

Żywność drożeje i nie ominęło to kawy. Dzisiaj kilogram kawy robusta to koszt ponad 4,2 dolara, co oznacza, że w ciągu roku podrożała ona o 66 proc. Ceny biją rekordy, które zostały ustanowione 40 lat temu.

Jak zaznacza w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej Antoni Płuciennik, dyrektor kategorii w sieci Biedronka, ceny kawy są rekordowe, co jest wyzwaniem dla światowych rynków. Wzrost cen jest szczególnie widoczny w przypadku kawy robusty – aktualnie jej ceny za tonę są tak wysokie, że na giełdach zyskuje historyczne wartości.

Czy klienci odczują podwyżki cen kawy w 2024?

Antoni Płuciennik podkreśla: "Robimy, co w naszej mocy, by nasze ceny były jak najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia klienta".

Jednak Łukasz Wichłacz, prezes Coffeedesk twierdzi, że klienci będą coraz mocniej odczuwać to, co dzieje się na rynkach względem kawy. Sama giełdowa cena tego produktu to kilka dolarów za kilogram, jednak warto podkreślić, że palarnie kupują już go za przeszło 10 dolarów. Dzisiaj kilogram kawy specialty to cena od 50 do 60 zł, natomiast jeszcze niedawno mowa była o 30 do 40 zł.

Polscy kawosze wyższe ceny odczują także w kawiarniach. Jak jednak twierdzi Sławomir Saran, współwłaściciel kawiarni Forum, klientów nie zniechęcają podwyżki. Ceny w ostatnich dwóch latach zostały podniesione o średnio 20 proc., jednak zmiany uznawane są za naturalne.

Nie tylko kawa. Wysokie ceny czekolady

Jak pisaliśmy w kwietniu, rekordowo wzrasta również cena kakao, co przekłada się na wyższe ceny czekoladowych produktów, również uwielbianych przez Polaków. Wzrost jest dynamiczny – tona kakao w 2023 roku kosztowała 2500 dolarów. Już w lutym 2024 roku wzrosła do 5500 dolarów, a pod koniec marca ceny w Nowym Jorku wzrosły aż do 9600 dolarów.

Kakao drożeje głównie przez zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe – na przykład susze i powodzie. Oddziałuje to na coraz mniejsze zbiory. Ponadto uprawa kakao nie jest dochodowa – zazwyczaj zajmują się tym osoby, które chronią się przed skrajną biedą. Dopiero sam handel i przetwarzanie na czekoladę sprawiają, że można naprawdę dobrze zarobić.