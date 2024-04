Ile kosztuje kakao w 2024 roku?

Jak podawał w lutym serwis Bizblog.pl, w 2000 roku cena za tonę metryczną kakao wynosiła około 650 dolarów. W poprzednim roku z kolei wzrosła do 2500 dolarów. W lutym 2024 roku pobito rekord z 1977 roku i w Nowym Jorku tona kosztowała 5500 dolarów. To jednak nie był koniec, bo WP Finanse już pod koniec marca pisały o cenie kakao w Nowym Jorku, która wyniosła 9600 dolarów za tonę. W Londynie z kolei – 8225 funtów. To ogromne wzrosty w bardzo krótkim czasie.

Dlaczego kakao drożeje?

Powodów tak drogiego kakao może być kilka. Jako jeden z nich podaje się rynkowe spekulacje, które mogły przyczynić się do wzrostu cen. Jednak głównym przyczynkiem tej kryzysowej sytuacji jest to, że zbiory kakao są bardzo małe.

Czołowymi producentami kakao na świecie są 4 kraje: Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun oraz Nigeria. Roślina ta potrzebuje specyficznych warunków, by odpowiednio rosnąć: temperatura musi być stała, deszcze obfite, wilgotność wysoka, a gleba bogata w azot. Na niekorzyść upraw może wpływać także brak osłony przed wiatrem. Jednak zmiany klimatyczne są nieubłagane, a tym samym pojawiają się susze, powodzie i inne zjawiska pogodowe, które sprawiają, że zbiory są mniejsze, w ogóle ich nie ma, a kakao ma gorszą jakość.

Ponadto, jak podaje Bizblog.pl, kakao od dawna nie jest uprawą, która się opłaca. Handel kakao i przetwarzanie go na czekoladę przynosi naprawdę duże dochody, ale sama uprawa to raczej ucieczka przed skrajną biedą.

Czy wyższe ceny czekolady są nieuniknione?

To wszystko sprawia, że kryzysu nie da się uniknąć. Jak wskazują eksperci, na których powołuje się Bizblog.pl, kryzys musi przyjść, ceny muszą być wyższe, żeby zachęcić ludzi do sadzenia nowych drzew i prowadzenia upraw kakao.

Rezerwy kakao się kurczą

To już trzeci rok, w którym kakao brane jest z rezerw. Popyt na czekoladę wciąż jest jednak wysoki. Jeśli zmniejszy się przez podwyżki, to i tak nie da się uniknąć niedoborów. Jak uważa Javier Blas, felietonista Bloomberg Opinion cytowany przez Bizblog.pl, jeśli tak się stanie, to czeka nas "największy niedobór od jakichś 65 lat".

Kiedy czekolada będzie droższa?

Krzysztof Stypułkowski z firmy Manufaktura Czekolad w wypowiedzi dla WP Finanse spekuluje, że podwyżki cen kakao najpewniej będą miały miejsce w okolicach czerwca. To właśnie w połowie roku bowiem podpisywane są roczne kontrakty firm na dostawę kakao. W tym roku renegocjacje najpewniej będą trudne.

Ekspert zakłada, że w związku z wysokimi cenami dla producentów, także ceny w sklepach będą wyższe, a rozwiązywane to może być na trzy sposoby: