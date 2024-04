Joanna Mucha, posłanka Trzeciej Drogi, zwróciła się z pytaniem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy można zwolnić z abonamentu RTV obywateli, którzy ze względów finansowych mają problem z opłaceniem składki. Z odpowiedzi resortu wynika, że pracuje on nad obszerną reformą mediów publicznych i do momentu jej wprowadzenia nie planuje częściowych zmian.