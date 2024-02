Nowy projekt Lewicy w sprawie emerytur stażowych

Posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej.

Według posłów Lewicy fakt, że możliwość przejścia na emeryturę stażową ma przysługiwać po osiągnięciu 38 lat składkowych u kobiet i 43 lat dla mężczyzn jest nierównością w stosunku do kobiet, ponieważ lat nieskładkowych mają one znacznie więcej.

Reklama

Reklama

Co zakłada projekt Lewicy dotyczący emerytur stażowych?

Poseł Tadeusz Tomaszewski powiedział PAP, że projekt, który Lewica wniosła do Sejmu przewiduje możliwość przejścia na emeryturę stażową z chwilą, kiedy kobieta ma 35 lat składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna – 40 lat. Poseł zaznacza, że "[w]niesienie tego projektu jest konsekwencją naszego [Lewicy – przyp. red.] programu wyborczego".

Projekt zakłada również, że na emeryturę stażową mogłyby przejść osoby, które:

urodziły się po 31 grudnia 1948 roku;

mają okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni).

Warunkiem jednak jest, że przysługująca wnioskującej osobie emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa emeryturze minimalnej lub od niej wyższa.

Co zakładał wcześniejszy projekt ustawy?

W grudniu ubiegłego roku do Sejmu trafił projekt o emeryturach stażowych, który zakładał, że na emeryturę będzie można przejść bez względu na wiek, gdy okres składkowy wynosi 38 lat u kobiet oraz 43 lata dla mężczyzn.

Kiedy można przejść na emeryturę?

Aktualnie, aby otrzymać emeryturę, należy osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn i podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu. Jeżeli uprawnione osoby mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn, uprawnia to do otrzymania minimalnej emerytury. W pozostałych przypadkach długość okresu opłacania składek na ubezpieczenie ma wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia.