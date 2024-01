W zeszłym roku dokonano rekordowej 12-procentowej rewaloryzacji resortowych rent i emerytur - przypomina "Rz".

Stworzono paradoks, bo waloryzacja była wyższa, niż zapowiadane podwyżki policyjnych pensji. Rząd wiedział, że tak się to skończy. Skorzystało z niej wielu funkcjonariuszy, którzy gdyby nie atrakcyjne warunki, do dziś byliby w służbie – mówił w rozmowie "Rzeczpospolitą" jeden z policjantów.

Coraz większe emerytury

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pokrywa koszty finansowania świadczeń, które z roku na rok rosną, w tym roku co najmniej o ok. 30 proc. To efekt podwyżek wynagrodzeń z ostatnich lat. Coraz więcej funkcjonariuszy odchodzi ze służby z coraz wyższym uposażeniem – mówił "Rz" Wiesław Szczepański, wiceminister MSWiA odpowiedzialny za finanse.

"Rzeczpospolita" przytacza dane MSWiA, z których wynika, że w Polsce, w ciągu 18 lat przybyło 56 tys. mundurowych emerytów – ze 166 tys. 311 w 2005 r. wypłaconych świadczeń - do 219 tys.

Największe odejścia w ostatnim czasie miały miejsce w policji, gdzie obecnie są największe wakaty, a w ostatnich latach również w straży pożarnej. Chcemy umożliwić byłym funkcjonariuszom, którzy odeszli z różnych powodów, powrót do służby. Pracujemy nad tym i niebawem ogłosimy nasze propozycje. Ze służb odeszło wielu funkcjonariuszy z dużym doświadczeniem, w pełni sił – powiedział Szczepański.

Czemu policjanci zrzucają mundury?

Powody zrzucenia munduru są różne. Część czuje się wypalona zawodowo, część, zwłaszcza młodszych, chce spróbować normalnej pracy na rynku, niektórzy chcą przejąć rodzinny biznes, a część nadal uważa, że policja mimo wysokich podwyżek płaci słabo - tłumaczył ekspert w rozmowie z "Rz", zapytany o powody przechodzenia policjantów na emerytury.