Jakie podwyżki emerytur w 2024 roku?

Coroczna waloryzacja emerytur ma miejsce 1 marca, co oznacza, że już niedługo osoby pobierające to świadczenie, otrzymają je w wyższej wysokości. W tym roku przewiduje się, że podwyżka wyniesie co najmniej 11,9 proc.

W związku z tym, że to, o ile wzrosną emerytury, zależy od poziomu inflacji, najprawdopodobniej jest to ostatni rok w najbliższym czasie, w którym podwyżka ta będzie dwucyfrowa.

Reklama

Kto nie płaci podatku od emerytury?

Kwota wolna od podatku dochodowego to 30 000 zł rocznie. Dotyczy także emerytów, którzy nie muszą odprowadzać podatku od emerytury, jeżeli jej wysokość nie przekracza 2500 zł miesięcznie. ZUS ustala zaliczkę na podatek dochodowy tylko w przypadku, kiedy świadczenie jest wyższe.

Reklama

Co oczywiste, wysokie podwyżki emerytur są jednoznaczne z tym, że osoby, które nie przekraczały progu 2500 zł, ale otrzymywały świadczenie nieco niższe, po waloryzacji w marcu 2024 roku przekroczą tę kwotę i będą musiały zapłacić podatek.

Jeżeli przyjmiemy, że podwyżka rzeczywiście wyniesie 11,9 proc., to już osoby, które aktualnie pobierają emeryturę w wysokości 2250 zł, będą musiały zapłacić podatek, ponieważ ich świadczenie po waloryzacji wyniesie około 2528 zł.

W planach rządu jest podwyższenie kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie, co pozwoli na emerytury zwolnione od podatku do aż 5000 zł miesięcznie. Na razie jednak wyższa kwota nie weszła w życie.