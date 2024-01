Kiedy dwukrotna waloryzacja emerytur i rent?

Dwukrotna waloryzacja emerytur i rent może mieć miejsce, jeśli w pierwszym półroczu 2024 roku średnia inflacja przekroczy poziom 5 proc. Nie jest to jednak pewne, ponieważ projekt ustawy dopiero powstaje i w najbliższym czasie ma trafić do Sejmu.

Dwukrotna waloryzacja. Nad czym pracuje Ministerstwo Pracy?

W Sejmie w najbliższym czasie ma pojawić się projekt dotyczący dwukrotnej waloryzacji emerytur i rent w ciągu roku. Według informacji przekazanych przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk prace nad nim trwają. Mają one stworzyć mechanizmy, które będą stały za tym, aby w przypadku określonego wskaźnika inflacji waloryzacja rent i emerytur była przeprowadzana dwa razy w roku. Aktualnie ma ona miejsce w marcu, druga z kolei miałaby odbywać się w drugiej połowie roku, na przykład we wrześniu.

Ministerstwu zależy na tym, aby emeryci i renciści mogli czuć się bezpiecznie w sytuacji, kiedy mają miejsce duże podwyżki usług, rachunków, a także cen towarów w sklepach. Dlatego też stworzenie takiego mechanizmu, który pozwalałby na takie zabezpieczenie, jest celem rządu.

Czy druga waloryzacja sprawi, że znikną trzynaste emerytury?

Ministerstwo uspokaja, że wszystkie dotychczasowe dodatki, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, zostaną utrzymane, a środki na to są już zabezpieczone. Zdaniem ministry jednak te dodatkowe świadczenia nie dają stabilności i pewności seniorowi, jak wspomniana dwukrotna waloryzacja.

Jak ma wyglądać wyliczanie drugiej waloryzacji?

Ministerstwo proponuje, aby wyliczanie drugiej waloryzacji odbywało się na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w marcu.

Druga waloryzacja nie jest nowym pomysłem

O drugiej waloryzacji emerytur i rent w ciągu roku w przypadku wysokiego poziomu inflacji Lewica mówi już od jakiegoś czasu. Kiedy w 2022 roku inflacja znacznie wzrosła, proponowano, by taką waloryzację wprowadzono. Jak zaznaczała wówczas Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: "Dzięki ustawie Lewicy średnia emerytura wzrosłaby o 300-400 zł. To niewiele dla budżetu państwa, ale to bardzo dużo dla tych, którzy cierpią ze względu na inflację".

Dwukrotna waloryzacja 2024 – jaki pomysł ma ministerstwo?

W aktualnym projekcie druga waloryzacja emerytur i rent miałaby zostać wprowadzona w sytuacji, gdy inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Ten pomysł zawarty był w umowie koalicyjnej, a propozycja znalazła się wysoko na liście konkretów na 100 dni rządów. Dlatego też prawdopodobieństwo jego wprowadzenia w życie jest duże.

Ile wynosi coroczna waloryzacja emerytur i rent?

Każdego roku emerytury i renty są poddawane waloryzacji. Jej wysokość zależy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. W stosunku do 2022 roku wskaźnik ten w roku 2023 wynosił 111,9, co jest jednoznaczne z podwyżką cen o 11,9 proc. Najprawdopodobniej o właśnie taki procent zostaną podwyższone wspomniane świadczenia.