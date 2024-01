Polska Grupa Górnicza, największy krajowy producent węgla opałowego dla gospodarstw domowych 8 stycznia opublikowała komunikat, w którym uspokaja: "W związku z prognozowanym atakiem mroźnej zimy uspokajamy wszystkich klientów, że opał z kopalń Polskiej Grupy Górniczej SA. jest dostępny i można kupić go na bieżąco w naszym sklepie internetowym" – czytamy.

Firma informuje, że obecnie w około 200 składach swojej firmowej sieci KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) na terenie całej Polski posiada zapas węgla na poziomie 70 tys. ton. "Zapasy węgla opałowego w składach KDW są uzupełniane na bieżąco, a w ofercie dostępne są wszystkie sortymenty węgla produkowane przez PGG SA – czytamy.

Styczeń 2024: Ceny w węgla w sklepie internetowym PGG

Polska Grupa Górnicza prowadzi również sprzedaż węgla za pośrednictwem swojego sklepu internetowego. Ceny najpopularniejszych rodzajów węgla w sklepie PGG wg stanu na 8 stycznia 2024 r. wyglądały następująco:

Węgiel typu ekogroszek wahała się w przedziale od 1270 do 1550 zł za tonę (węgiel sprzedawany w workach po 20 kg, w workach typu big bag lub luzem).

Węgiel typu kostka – od 900 do 1270 zł za tonę (luzem)

Węgiel typu orzech – 900-1100 zł za tonę.

Węgiel typu ekomiał – 937,88 zł za tonę.

Do kosztów zakupu należy dodać koszty transportu.

Ceny węgla z Bogdanki, Tauron Wydobycie, Węglokoksu

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ceny węgla w Polsce dla odbiorców detalicznych lekko się wahają, są to zmiany w granicach ok. 200 zł za tonę. W niektórych miejscach notujemy spadki, węgiel z innych źródeł nieco drożeje. Przykładowo, na początku listopada 2023 r. węgiel z kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie kosztował 1400 zł za tonę (zarówno groszek, jak i orzech). Obecnie (stan na 8 stycznia br.) oba rodzaje węgla z Bogdanki kosztują 1250 zł za tonę (bez kosztów transportu).

A jak na dzień 8 stycznia 2024 r. wyglądały ceny węgla z innych kopalni? Przez internet kupić można węgiel z kopalni należących do Tauron Wydobycie. Ekogroszeki Sobieski i Jaret Plus kosztują odpowiednio: 1240 i 1200 zł za 800 kg (paleta, 40 worków). Oba rodzaje węgla można też kupić na tony, pakowane do worków typu big bag. Wtedy kosztują odpowiednio 1550 i 1500 zł za tonę.

Swój węgiel przez internet sprzedaje także spółka Węglokoks. Ceny wg stanu na 8 stycznia br.:

Bobrek Groszek Plus - 1467 zł za tonę (luzem).

Skarbek Groszek Premium – 1660,50 zł za tonę, sprzedaż luzem.

Skarbek Groszek Premium workowany – 1845 zł za tonę.

Kostka luzem – 1845 zł za tonę.

Orzech luzem – 1599 zł za tonę.

Spółka zastrzega, że cena podana na stronie sklepu nie jest ceną gwarantowaną na dzień złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Do podanych wyżej cen węgla z Tauron Wydobycie i Węglokoksu należy dodać koszty transportu.

Ceny węgla w styczniu. Portale ogłoszeniowe

Węgiel kupić też można za pośrednictwem popularnych portali ogłoszeniowych. Swoje oferty zamieszczają tam zarówno profesjonalne składy węgla, jak i osoby fizyczne. Oto kilka przykładowych ofert:

Ekogroszek Medex Premium, 1699 zł za tonę, pakowany w worki po 40 kg, dostawa na palecie, za darmo, punkt zlokalizowany w Środzie Wielkopolskiej.

Ekogroszek, 1299 zł za tonę luzem, 1499 zł za tonę w workach po 25 kg, 1599 zł za tonę w workach po 10 kg. Punkt zlokalizowany w Rudzie Śląskiej. "Sprzedajemy tylko z naszym transportem i dostarczamy maksymalnie do 40 km od Rudy Śląskiej"- czytamy w ogłoszeniu.

Węgiel kostka, z polskiej kopalni, 1500 zł z tonę. Punkt zlokalizowany w Radomiu, transport do 30 km gratis. Powyżej 30 km – niewielka dopłata.

Węgiel orzech, 1300zł za 1 tonę luzem, oferta osoby prywatnej, lokalizacja – Myszków.

Ekogroszek Skarbek luzem i workowany, 1800 zł za tonę. Koszty transportu ustalane indywidualnie z klientem. Lokalizacja – Sypień, woj. łódzkie.

Węgiel kostka premium, 2070 zł za tonę, okolice Nowego Sącza.

Ceny węgla w styczniu. Oferta składów opału

Sprzedaż węgla za pośrednictwem internetu prowadzą również składy opału. Przykładowe ceny w sklepie internetowym składu węgla posiadającego kilka punktów zlokalizowanych w północnej Polsce:

Ekogroszek workowany Pułkownik, 1599 zł za tonę, worki po 25 kg, darmowa dostawa.

Orzech workowany Porucznik, 1529 zł za tonę, worki po 25 kg, darmowa dostawa.

Ekogroszek workowany – 1699-1799 zł, darmowa dostawa.

Orzech workowany – 1749 zł, darmowa dostawa.

Sprawdzając przez internet ceny węgla w składach należy mieć na uwadze, że w wielu przypadkach cenę poznajemy dopiero po wpisaniu dokładnych danych takich jak ilość węgla, jaka nas interesuje, rodzaj węgla, miejsce dostawy.