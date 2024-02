Ceny węgla. Sytuacja na rynkach światowych

Jak podaje Interia, raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazuje, że w 2026 roku popyt na węgiel ma spaść o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Zmniejsza się bowiem zapotrzebowanie na ten surowiec, w Europie i Stanach Zjednoczonych może on się zmniejszyć nawet o 20 proc.

Ceny węgla zaczęły się stabilizować w II kwartale 2023 roku. Wahały się one od poniżej 100 dolarów do niemal 140, by aktualnie w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia oscylować wokół 105 dolarów.

Reklama

Oczywiście cena w porcie będzie niższa niż w punkcie sprzedaży. Składają się na nią nie tylko sam surowiec, lecz także sposób dystrybucji oraz marża wyznaczona przez miejsce sprzedaży. Dlatego też koszt, jaki należy ponieść za węgiel, będzie się wahał.

Reklama

Reklama

Ceny węgla w Polsce

Na rynku międzynarodowym cena węgla spada, w Polsce również widać zmiany w porównaniu z cenami z 2022 roku. Portal DEMAGOG podaje, że według raportu "Zmiana cen paliw stałych w składach opału w latach 2021–2023" opublikowanego przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej oraz Polski Alarm Smogowy ceny węgla znacznie spadły. W listopadzie 2022 roku wynosiły one średnio 3204 zł za tonę, ekogroszek natomiast kosztował średnio 3275 zł. We wrześniu 2023 roku było już to z kolei za węgiel średnio 1796 zł za tonę, a ekogroszek – 1769 zł za tonę.

Średnie ceny węgla w Polsce. Ile kosztuje aktualnie węgiel?

Ceny węgla możemy orientacyjnie sprawdzić na przykład na stronie Polskiej Grupy Górniczej lub Południowego Koncernu Węglowego S.A. I tak, w pierwszym z wymienionych przykładowo Pieklorz Groszek Plus to koszt od 1300 zł za tonę, Greenpal Miał Plus to koszt od ok. 940 zł za tonę, a Orzech – Piast kosztuje od 1100 zł za tonę. Natomiast w Południowym Koncernie Węglowym kostka Sobieski i Janina to cena od 1399 zł za tonę, orzech Sobieski i Janina to od 1339 zł za tonę, natomiast Brzeszcze (kl. 29) kosztuje od 1339 zł za tonę. Groszek Sobieski i Janina to koszty rozpoczynające się od 1129 zł za tonę, groszek Brzeszcze to natomiast 1299 zł za tonę.

Gdzie sprawdzić obowiązujące ceny węgla?

Mieszkańcy naszego kraju mogą na bieżąco monitorować ceny węgla na terenie Polski dzięki specjalnej platformie, która znajduje się pod tym linkiem. Prawie 5000 punktów sprzedaży węgla udostępnia swoje dane. Dzięki temu użytkownikom nie umkną żadne istotne informacje. Porównywarka cen jest prosta i intuicyjna, wystarczy tylko uzupełnić kilka pól.

Należy wybrać rodzaj punktu sprzedaży (do wyboru mamy gminę oraz skład opału), następnie wpisać województwo, powiat oraz interesujący nas rodzaj opału. W odpowiedzi otrzymujemy listę punktów sprzedaży opału wraz ze wszystkimi danymi oraz cennikiem.