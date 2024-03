Ceny węgla w sklepie PGG – marzec 2024

Polska Grupa Górnicza (PGG) zrzesza większość kopani węgla kamiennego w Polsce. Spółka prowadzi też sprzedaż za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. W połowie marca ceny węgla w sklepie PGG wyglądały następująco:

groszek zapakowany w worki po 25 kg lub worki typu big bag – 1550 zł za tonę;

groszek luzem – 1300 zł za tonę;

groszek z kopalni Staszic-Wujek – 1120 zł (w chwili przygotowywania tego tekstu był chwilowo niedostępny);

węgiel kostka – 1100-1270 zł za tonę;

węgiel typu orzech – 1100-1350 zł za tonę.

W niektórych punktach KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) dostępny jest również miał węglowy w cenie 937,88 zł za tonę. Do wszystkich cen należy dodać koszty transportu.

Z naszego zestawienia wynika, że w połowie marca 2024 r. ceny węgla w sklepie PGG były prawie identyczne jak ceny z połowy lutego czy początku stycznia. Węgiel z PGG pod koniec sezonu grzewczego jest też droższy niż w listopadzie ubiegłego roku.

14 marca br. spółka poinformowała jednak, że jej klienci mogą już korzystać z kodów rabatowych przyznanych w ramach promocji "Aktywny Klient 2023" (otrzymały je osoby, które kupiły węgiel w sklepie PGG w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.). Kupony pozwalają na obniżenie ceny węgla o 250 zł za tonę. "Rabaty dla Aktywnych Klientów są już dostępne. Nie trzeba czekać do kwietnia, maja czy czerwca" – czytamy na stronie korporacyjnej PGG.

Obniżka cen węgla w Bogdance

Z końcem lutego zaczęły obowiązywać nowe, niższe ceny węgla z Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. Węgiel typu orzech i groszek w ofercie dla gospodarstw domowych kosztuje 1050 zł za tonę. Do tego należy dodać koszty transportu. Dla porównania, w poprzednim cenniku, obowiązującym od 3 listopada br., groszek i orzech z Bogdanki kosztowały 1400 zł za tonę.

Ceny w składach węgla

Wszyscy, którzy chcą już dziś zrobić zapasy węgla na kolejny sezon, mają również do wyboru węgiel oferowany przez składy węgla. Na stronach internetowych tych firm rzadko kiedy można znaleźć pełne cenniki, dlatego o koszt zakupu węgla najlepiej pytać bezpośrednio w danym miejscu.

Niektóre składy przynajmniej część swojego asortymentu sprzedają również przez internet. Z naszego przeglądu wynika, że najłatwiej w ten sposób kupić węgiel typu groszek (ekogroszek). W tej chwili (połowa marca) można już liczyć na przynajmniej niewielkie promocje. Duży wpływ na cenę, oprócz parametrów takich jak wartość opałowa, wywiera również forma dostarczenia węgla do klienta.

Groszek na palecie, zapakowany w worki po 25 kg kosztuje 1389 zł za tonę. Ten sam węgiel zapakowany w worki po 10 kg kosztuje 1489 zł. Tańsza opcja to ekogroszek zapakowany w worek typu big bag. Tu cena za tonę to 1339 zł. Ekogroszk luzem kosztuje 1189 zł za tonę. Sprzedawca daje również możliwość zakupu ekogroszku na paletach po pół tony (zapakowane w worki po 25 kg). W tym wariancie jest to koszt 694 zł.

Obniżki cen węgla w Południowym Koncernie Węglowym (do niedawna Tauron Wydobycie)

Z cennika zamieszonego na stronie firmy wynika, że ceny dostępnych rodzajów węgla z kopalni należących do spółki (zakłady górnicze: "Sobieski", "Janina" i "Brzeszcze") są niże w porównaniu do tych, które obowiązywały listopadzie ub. r. W pojedynczych przypadkach ceny spadły nawet poniżej 1000 zł za tonę. Cena kostki i orzecha kształtuje się w przedziale 1050-1230 zł za tonę. Są to stawki obowiązujące w Punktach Obsługi Klienta. W sklepie internetowym Południowego Koncernu Węglowego oferowany jest węgiel groszek (ekogroszek). Jego ceny zaczynają się od 1024 zł za paletę 800 kg, w workach po 20 kg. Do tego należy doliczyć koszty dostawy.