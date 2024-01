Specjaliści zajmujący się wymianą liczników odwiedzą mieszkańców Polski, aby zrealizować proces wymiany. Zgodnie z przepisami, nowe urządzenia powinny być umieszczone na zewnątrz budynków. U niektórych odbiorców znajdują się one jednak wewnątrz, ponieważ zamontowano je przed wprowadzeniem ustawy w życie. W takiej sytuacji trzeba umożliwić technikowi wejście do lokalu i wymianę liczników.

Skutki wymiany liczników prądu

Inteligentne liczniki oferują szereg korzyści dla użytkowników, dostawców energii elektrycznej i dla środowiska. Inteligentne liczniki prądu umożliwiają zdalne odczyt zużycia energii, co pozwala na bieżąco monitorować wydatki na prąd. Dzięki temu łatwo zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić energię.

Inteligentne liczniki mogą być wykorzystane do wprowadzenia programów zachęt do oszczędzania energii, a także do automatyzacji procesów zarządzania energią, takich jak zarządzanie oświetleniem lub ogrzewaniem.

Ponadto inteligentne liczniki mogą wykrywać awarie w sieci elektrycznej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dostawcy energii mogą szybciej i bardziej skutecznie usuwać problemy, co może przyczynić się do zmniejszenia strat energii.

Postępy w wymianie liczników w Polsce

W Polsce wymiana liczników rozpoczęła się w 2022 roku. Według danych, jakie uzyskała PAP, z grudnia 2023 roku, zainstalowano już ponad 5 milionów inteligentnych liczników, co stanowi około 30 proc. wszystkich liczników w Polsce.

Największe postępy w wymianie liczników odnotowały firmy:

Energa-Operator do tej pory zainstalowała liczniki zdalnego odczytu u około 2,4 miliona swoich klientów, co odpowiada prawie 72 proc. całkowitej liczby odbiorców. Energa-Operator ma w planach zakończenie instalacji urządzeń do 2026 roku.

PGE Dystrybucja z ogólnej liczby około 5,5 miliona klientów wymieniła już ponad 763 tysiące liczników, co stanowi około 12,7 proc. ich ogólnej liczby. Do końca 2023 roku, PGE Dystrybucja zamierza wymienić łącznie 15 proc. wszystkich liczników.

Tauron Dystrybucja ma około 5,8 miliona odbiorców, a zainstalowała już liczniki zdalnego odczytu u ponad miliona z nich, przekraczając tym samym próg 15 proc.

Enea Operator do końca trzeciego kwartału 2023 roku, ponad 12 proc. odbiorców firmy, czyli niemal 340 tysięcy, było wyposażonych w inteligentne liczniki.

, było wyposażonych w inteligentne liczniki. Stoen-Operator do końca października 2023 roku zainstalowała liczniki zdalnego odczytu u około 17 proc. swoich odbiorców. Montaż tych urządzeń skoncentrowano głównie w warszawskiej dzielnicy Praga Południe.

W pozostałych firmach dystrybucyjnych wymiana liczników również trwa i postępuje. Według planów, do końca 2023 roku, wszystkie firmy dystrybucyjne w Polsce będą miały zainstalowane co najmniej 15 proc. inteligentnych liczników. W ciągu kolejnych dwóch lat ta liczba ma wzrosnąć do 25 proc., aż wreszcie w 2028 roku liczniki inteligentne mają obsługiwać aż 80 proc. klientów.

Wymiana liczników prądu. Bezpłatna i bez obecności klienta

Warto wiedzieć, że sam proces wymiany liczników może odbywać się bez osobistego udziału klienta. Wiele jednak zależy od tego, gdzie znajduje się stary licznik. Jeśli jest on w łatwo dostępnym miejscu, na przykład na klatce schodowej budynku, to firma energetyczna może dokonać wymiany bez obecności właściciela. Sam proces wymiany jest całkowicie bezpłatny dla klientów, ponieważ koszty pokrywają operatorzy energetyczni, co w sumie ma wynieść około 9 miliardów złotych.