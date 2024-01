Zmiany od 2024 dla rodziców

Zacznijmy od tych dobrych wiadomości. Dotyczą one rodziców i są przewidziane w budżecie na przyszły rok.

800 plus

Reklama

To na, co czekają rodzice to podwyżka świadczenia 500 plus o 300 złotych. Od nowego roku rodziny otrzymają na każde dziecko 800 złotych. Dla chcących skorzystać z programu zmienia się jedynie kwota wypłacanych pieniędzy. By ją otrzymać nie trzeba robić nic więcej niż dotychczas.

Reklama

"Babciowe”

Matki wracające do pracy po urlopie macierzyńskim będą mogły ubiegać się o 1500 złotych z programu Aktywny rodzic. Pieniądze mogą być przeznaczone dla opiekującej się dzieckiem do 3 roku życia babci, opiekunki lub na żłobek.

Zmiany od nowego roku dla pracowników i emerytów

Pracowników i emerytów od nowego roku również czekają podwyżki.

Płaca minimalna

Płaca minimalna od stycznia będzie dużo wyższa niż dotychczas. Wyniesie 4 242 zł brutto, czyli 3 221,98 zł netto. Za pół roku pracowników czeka kolejna korekta najniższego wynagrodzenia do 4300 zł brutto, czyli 3 261,53 na rękę.

Waloryzacja emerytur

Pierwsza waloryzacja emerytur odbędzie się tradycyjnie w marcu – świadczenia wzrosną o 12,3 proc. Druga waloryzacja związana z inflacją powyżej 5 proc. ma przysługiwać emerytom we wrześniu.

Podwyżki dla nauczycieli i budżetówki

30 proc. podwyżki dla nauczycieli i 20 proc. dla pracowników budżetówki zapisano w ustawie okołobudżetowej, którą zawetował prezydent. Mimo to, zgodnie z zapowiedzią rządu obie te grupy mogą być spokojne. Podwyżki zostaną im naliczone od stycznia, choć wymają uchwalenia nową ustawą.

Wyższe zasiłki i świadczenia w 2024 roku

Zasiłek stały

Od nowego roku podniesiona ma być kwota zasiłku stałego wypłacanego przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Świadczenie będzie teraz wynosić od 100 do 1000 zł, zamiast obecnych od 30 do 719.

Świadczenie pielęgnacyjne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia jest określona na poziomie 2988 zł miesięcznie. Będą mogli je otrzymać również opiekunowie osób z niepełnosprawnością do ukończenia 18. roku życia.

Działania osłonowe w 2024

Zerowy VAT na żywność

Przez pierwszy kwartał 2024 r. będzie obowiązywać zerowa stawka podatku VAT na żywność.

Zamrożenie cen energii

Przez pierwsze półrocze 2024 zamrożone będą również ceny prądu i gazu

Wyższe podatki i ZUS w nowym roku

Niestety obok pozytywnych zmian, nieuniknione są również te, które sięgają do naszej kieszeni.

Wyższe składki ZUS i podatek dochodowy

W związku z podwyżką płac wyższe będą również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odczują to zarówno pracownicy, z których wynagrodzenia pobierane będą składki, jak i przedsiębiorcy, którzy będą musieli je odprowadzić do ZUS.

Z pensji minimalnej pracownika ubędzie 414,02 zł na ubezpieczenie emerytalne, 63,63 zł na ubezpieczenie rentowe, 103,93 zł na ubezpieczenie chorobowe - 103,93 zł, 329,44 zł na ubezpieczenie zdrowotne - 329,44 zł, a także zaliczka na PIT - 109,00 zł.

Wyższe podatki

Wyższy będzie podatek od nieruchomości – zamiast 1 zł wyniesie 1,15 zł za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego rocznie. Stawki podatku rolnego wzrosną o 21,04 proc. Natomiast opłata za posiadanie psa o 15 proc.