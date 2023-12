Dorabianie do emerytury. Ile możesz zarobić?

Określona grupa emerytów oraz rencistów może dorabiać do emerytury do pewnego limitu. Jeżeli zostanie on przekroczony, świadczenie możne zostać zmniejszone lub zawieszone.

To, ile mogą zarobić, zależne jest od średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Pracujący emeryt i rencista, który:

zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia – otrzyma pomniejszoną emeryturę;

średniego wynagrodzenia – otrzyma pomniejszoną emeryturę; zarobi więcej niż 130 proc. średniego wynagrodzenia – przestanie otrzymywać emeryturę, która zostanie zawieszona.

Limity są aktualizowane co kwartał, a że zależne są od średniego wynagrodzenia, mogą się odpowiednio zwiększać lub zmniejszać. W tym roku średnie zarobki Polaków wzrosły, a w związku z tym wzrastają też limity dla pracujących emerytów i rencistów.

Limity dla pracujących emerytów i rencistów. Ile mogą zarobić od 1 grudnia 2023 roku?

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w III kwartale 2023 roku wyniosło 7194,95 zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosło – w II kwartale wynosiło ono bowiem 7005,76.

W związku z ogłoszonym wynagrodzeniem limity dorabiania do emerytury lub renty także poszły w górę. W poprzednim kwartale, do końca listopada, próg 70 proc. wynosił 4904 zł, od 1 grudnia natomiast stawka wzrośnie do 5036,50 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, emerytura zostanie zmniejszona.

Wypłacanie świadczeń zostanie zawieszone po przekroczeniu kwoty 9353,50 zł – 130 proc. ogłoszonego średniego wynagrodzenia.

O prognozowanych dodatkowych zarobkach poza świadczeniem trzeba poinformować ZUS. Jeśli tak się nie stanie, zatajający tę informację seniorzy będą musieli zwrócić świadczenia, które pobrali nienależnie.

Nie wszyscy emeryci muszą się martwić. Kogo nie obowiązują limity?

Limityobejmują tych emerytów lub rencistów, którzy są na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Jeżeli dana osoba osiąga już wiek emerytalny, czyli:

w przypadku kobiet – 60 lat;

w przypadku mężczyzn – 65 lat,

– to może dorabiać do świadczeń bez limitów i nie przejmować się tym, jakiej wysokości będzie dodatkowe wynagrodzenie.

Jest jednak wyjątek od tej zasady. Dotyczy on tych emerytów, którzy otrzymali od ZUS-u podwyższenie wyliczonej emerytury do minimalnej. W przypadku jeśli zaczną oni pracować i ich zarobki przekroczą wysokość kwoty, o którą ZUS podwyższył wyliczone świadczenie, wówczas emerytura za dany okres zostanie wypłacona w niższej kwocie – bez dopłaty.